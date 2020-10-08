Турсынбек Кабатов о смертельном ДТП со своим авто: Я не знал, что помощник был лишен прав

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Известный казахстанский шоумен и юморист Турсынбек Кабатов, комментируя смерть Ерлана Омаркулова под колесами своего внедорожника в 2019 году, заявил о том, что не знал, что его помощник, находившийся за рулем автомобиля, был лишен прав.

«Мой помощник, музыкант вечером попросил у меня автомобиль, сказав, что нужно съездить куда-то по делам. У меня не было никаких мыслей, кто же знал, что это закончится именно так. Раньше я видел его водительские права, но не знал, что он их лишился, да и он сам об этом мне не говорил, да и у него самого был автомобиль, видимо, сломался на тот момент. Он сказал, что ему нужно по работе, я не задумываясь, дал ему машину. Обычно, если друзья, коллеги просят машину, мы же даем обычно, не задумываясь, ключи. Потом я услышал о произошедшей истории (смертельном ДТП – КазТАГ) на карагандинской трассе», — сказал Кабатов в четверг на своей странице в социальной сети.

По его словам, для него данная новость была неожиданность.

«Я не воспринял эту новость как-то легко. Я начал расспрашивать, говорят, что умерший сам виноват, немного выпил, выбежал на дорогу. Я сейчас не хочу говорить ничего плохого об умершем. Все в деле есть, оказывается, есть свидетели. Помощнику я сказал, чтобы он должен отвечать за произошедшее, что я не буду вмешиваться. Кто-то говорит, что «Турсынбек решил», «Турсынбек дал денег» – я ни с кем не связывался, в это дело не вмешивался, ответил на поставленные мне вопросы – я не знал, что он лишен прав, Аллах свидетель. Я там не был. Да, в связи с тем, что меня винят в том, что автомобиль был мой, я прошу прощения, но меня в той машине не было», — сказал Кабатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Даджан Омаркулова – мать Ерлана Омаркулова, погибшего под колесами внедорожника Турсынбека Кабатова в октябре 2019 года, год добивается справедливости. По словам женщины, ее сын не мог нарушить ДТП, а также уточнила, что внедорожник ехал с такой скоростью, что пешехода отбросило на 66 метров. Сейчас прокуратура вернула дело на доследование в департамент полиции Карагандинской области. Даджан Омаркулова надеется, что правоохранительные органы честно и добросовестно отнесутся к расследованию всех обстоятельств гибели ее сына и виновные лица, не смотря на их имена, понесут наказание.