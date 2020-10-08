Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Дождь и снег сохранятся в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег). На остальной территории с отрогом антициклона – погода без осадков. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, на поверхности почвы заморозки +2. Температура днем +16+18, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь и снег, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Акмолинской области области днем без осадков, ночью дождь и снег, туман и гололед. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков. Днем +16+21, ночью 0+5.

В Жамбылской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, возможен туман, заморозки +1+5. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, заморозки +1+5, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Кызылординской области днем кратковременный дождь, ночью обильные осадки. Ветер 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Костанайской области днем без осадков, ночью дождь и снег, возможен туман, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Карагандинской области ожидается снег и дождь, ночью без осадков, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 0+5 (на юге +8+13), ночью -3+2 (на юге +5).

В Алматинской области без осадков, туман. Возможны заморозки +1+5. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Павлодарской области днем ез осадков, ночью дождь и снег, туман и гололед. Днем +2+7, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться увеличение водности В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.