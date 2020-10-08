Потемкинский аэропорт Туркестана

Чего только не наобещали нам построить в Туркестане! Бывший совершенно депрессивный район наводнили современными проектами, достойными столиц, и деньгами

В Туркестане открыли новый международный аэропорт! Такая новость, достойная великих столиц мира или, по крайней мере, других суперпопулярных туристических центров, появилась в информационных лентах 28 сентября.

Макет аэропорта Туркестана / Фото пресс-службы акима Туркестанской области

МИД РК дал понять, что современный кризис не касается Туркестана никоим образом, поскольку, когда везде бушует коронавирус, на этой священной земле для мусульман всего мира, жизнь течет в обычном русле, да еще реализуются такие грандиозные проекты. «Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок», — сообщила пресс-служба МИД РК.

В информационном сообщении уточняется, что для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, а строительство завершилось в рекордные сроки. Пропускная способность аэропорта – 450 пассажиров в час. Представляете, в час сюда должно прибывать 3-5 авиарейсов?

«С нового международного аэропорта Туркестана на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем, в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана», — отчиталась пресс-служба.

Аж дух захватывает! Но когда вдруг вспоминаешь, что этот аэропорт класса «международный», вдруг улетучивается адреналин. Рейсов международного класса здесь пока нет. И когда будут – неизвестно.

Да, есть планы, что когда-нибудь авиакомпания Turkish Airlines откроет рейсы. И это вполне может случиться. Поскольку речь идет именно об открытии рейсов в Стамбул, а не в Туркестан. А это, авиаперевозчики хорошо знают, — две большие разницы.

Но ничего, убаюкивает нас МИД, «аэропорт Туркестан будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов».

Если вспомнить про «открытое небо», то чудес «здесь и сейчас», увы, как показала практика, не происходит. Кроме этого режима для авиаперевозок нужно создать и приличную инфраструктуру для туристов, и собственно туристические концепции, и благоприятный визовый режим, и ценовая политика, в конце концов, должна быть конкурентоспособной (наши цены на перелеты – это за гранью – и ожиданий, и возможностей туристов) — без всего этого современный туризм просто невозможен: у туристов из других стран всегда есть выбор, куда полететь и по какой цене, и всегда есть просто сногсшибательные варианты. Поэтому для того, чтобы аэропорт Туркестана начал функционировать как более-менее приличный туристический узел, нужно вложить столько усилий¸ сколько Казахстану и не снилось.

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Любая позитивная новость в наши депрессивные времена вызывает восторг. Именно поэтому, видно, МИД РК решил обрадовать казахстанцев, что вот, смотрите, планы мы выполнили, красавчики! Теперь еще одним международным аэропортом в Казахстане стало больше!

Но некоторые товарищи в нашей стране обрадовались этой новости настолько, что решили убедиться в этом собственными глазами и если не полететь куда-то, то хотя бы пошагать по новому напольному покрытию аэровокзала собственными ногами.

Жительница Алматы Юлия Нечаева, проработавшая в различных компаниях в сфере авиации, решила вдохновиться «запахом нового» и поехала посмотреть новый порт: интересно же!

«Забили в навигатор «Международный аэропорт Туркестан». Когда дорога превратилась в странную однополосную с ямами, мы напряглись. Ехали уже по каким-то окраинам, но навигатор упорно вел нас по дороге с рытвинами. Приехал — таки мы к аэропорту, но только старому, который не функционирует много лет. Здание в упадке. Вот вам и «международный аэропорт», — написала пытливая Юлия Нечаева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что местные жители, у которых в пути интересовались «новым аэропортом» (боялись заблудиться), смотрели «странно».

«Выехали на новую трассу, широкую, с фонарями, красивую. Одна накладка – машин почти нет, и едут только по одной стороне, еще и объезд какой-то. К этому времени у нас была истерика, так мы давно не смеялись. Когда мы, в общем, нашли новый аэропорт Туркестана, вместо обещанного законченного аэропорта обнаружили строительную площадку. Готов только фасад. Сбоку, вокруг и вообще – пыль, строительные краны, рабочие и стройка века. И Google новый аэропорт не знает. Но сдали аэропорт в срок, да. К открытию рейсов закончат, наверное», — Юлия Нечаева теряется в догадках.

Аэропорт Туркестан. Фото: Турар Казангапов (tengrinews.kz)

В общем, квинтэссенция этого опыта заключается в том, что никакого аэропорта, нового, международного, пахнущего краской и не остывшего от оваций по случаю открытия, не существует и в помине.

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Между тем под строительство нового центра притяжения в Казахстане выделены колоссальные деньги. Может быть, не ко времени, и не к месту. Но решения приняты, деньги в регион текут (по крайней мере, на бумаге) рекой. Какие еще неожиданности готовят нам власти на этой священной древней земле? Попытаемся разобраться. Ну и ждем сообщений от наших читателей – о, сколько там открытий чудных?!

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