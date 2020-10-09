Аргентина стала первой страной, разрешившей выращивание ГМО-пшеницы

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Аргентина стала первой страной, разрешившей выращивание генетически модифицированной (ГМО) пшеницы, сообщает Anadolu Agency.

«Аргентина стала первой страной в мире, которая одобрила засухоустойчивую ГМО-пшеницу HB4. Технология HB4 делает семена более устойчивыми к засухе, сводит к минимуму производственные потери, улучшает способность растений адаптироваться к ситуациям водного стресса и обеспечивает большую предсказуемость урожайности с гектара», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коммерческое производство ГМО-пшеницы Аргентина начнет только после получения разрешения на импорт в Бразилии, которая закупает большую часть своей пшеницы в Аргентине.

Как отмечает издание, Аргентина, восьмой по величине экспортер пшеницы с 5,1% годовой долей мирового рынка, сильно пострадала от неблагоприятных погодных условий, которые привели к значительным потерям урожая. Сначала на большей части пшеничных регионов страны случились заморозки, а потом последовала сильнейшая за десятилетие засуха.

«Хотя такие культуры, как кукуруза и соя, часто бывают генетически модифицированы, ни одна страна не дала разрешения на коммерческое производство ГМО-пшеницу, поскольку это вызывало опасения потребителей. Некоторые аргентинские сельскохозяйственные производители опасаются, что у них не будет покупателей, которые захотят приобрести ГМО-пшеницу», — отмечается в публикации.