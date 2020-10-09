Алматы. 9 октября. КазТАГ — Китай присоединился к мировому альянсу вакцин против коронавируса COVAX, сообщает Associated Press.

«Китай, у которого как минимум четыре потенциальные вакцины от коронавируса находятся на последнем этапе клинических испытаний, заявил в пятницу, что присоединяется к альянсу вакцин против COVID-19, известному как COVAX», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что изначально Китай отказывался присоединяться к COVAX.

«Первоначально Китай не согласился присоединиться к альянсу, пропустив крайний срок для присоединения в сентябре. Условия соглашения о вступлении Китая в COVAX и то, какой вклад в работу альянса внесет Китай, пока не ясны. Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что страна сделает вакцину мировым общественным благом», — отмечается в публикации.

Как напоминает издание, Соединенные Штаты отказались присоединиться к COVAX, заявив, что альянс «находился под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая».

«Суть работы альянса заключается в том, что более богатые страны приобретают потенциальные вакцины и помогают финансировать доступ к вакцинам более бедных стран, однако, пока не ясно, как это будет работать на практике. Первой проблемой, с которой столкнулся альянс, было то, что многие более богатые страны напрямую заключали соглашения с фармацевтическими компаниями, а некоторые отказались присоединиться к COVAX. Альянс планирует закупить 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, пока неизвестно, достаточно ли будет одной вакцинации или потребуется ревакцинация», — говорится в сообщении.