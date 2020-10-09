На территории Бишкека введен режим чрезвычайного положения

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Алматы. 9 октября. КазТАГ – На территории Бишкека введен режим чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

«Так, в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в соответствии со статьей 15, с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и статьями 3, 4, 7, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики «О чрезвычайном положении» исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, навед ения общественного порядка на территории города Бишкек, постановляется:

Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек КР на период с 20.00 9 октября 2020 года до 08.00 21 октября 2020 года.

Назначить заместителя министра внутренних дел КР Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек Кыргызской Республики (далее — Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

Образовать комендатуру на территории города Бишкек КР для обеспечения режима чрезвычайного положения.

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Утвердить Положение о комендатуре города Бишкек КР согласно приложению.

Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек КР:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

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7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

10) вводить особые правила пользования связью;

11) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

12) проверять документы в местах массового скопления граждан;

13) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

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Коменданту принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек Кыргызской Республики.

Министерству внутренних дел КР, Государственному комитету национальной безопасности КР, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил КР, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Генеральному штабу Вооруженных Сил КР ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Верховному суду КР предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Бишкек на период действия чрезвычайного положения.

Генеральной прокуратуре КР:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек на период действия чрезвычайного положения», — говорится в указе президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова от 9 октября.

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