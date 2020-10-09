Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются в пятницу в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков. Лишь на востоке, юго-востоке и в центре Казахстана с прохождение атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью -4-6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, на поверхности почвы заморозки +2. Температура днем +14+16, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь и снег, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Акмолинской области области без осадков, местами туман. Днем +3+8, ночью -2-7.

В Актюбинской области без осадков. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Атырауской области без осадков. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Жамбылской области дождь и снег, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду, заморозки +1+5. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем дождь и снег, ночью без осадков, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -3-8.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью дождь и снег, заморозки +1+5, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Заморозки +1+5. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Костанайской области днем без осадков. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью ожидается снег и дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5 (на юге +8+13), ночью -2-7 (на юге +3).

В Алматинской области дождь и снег. Заморозки +1+5. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +14+19, ночью +4+9.

В Павлодарской области без осадков. Днем +2+7, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.