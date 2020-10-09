Главы РК, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана высказались о событиях в Кыргызстане

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Главы Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана высказались о событиях в Кыргызстане, сообщает Акорда.

«Совместное заявление глав государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о событиях в Кыргызской Республике: Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — говорится в сообщении в пятницу.

Также они выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении конституции и национального законодательства.

«Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений. Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия», — пишет пресс-служба.

Главы государств отметили, что, двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, готовы всегда поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию.