Алматы. 9 октября. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил правительство Кыргызстана в отставку, сообщает пресс-служа главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, основанием стало заявление Кубатбека Боронова.

Указ вступает в силу с момента подписания.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного закона Кыргызской Республики «О правительстве Кыргызской Республики» принята отставка Премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, в соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.