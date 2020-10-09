Сторонники самоназванного премьера КР устроили провокацию, в машину Атамбаева стреляли

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова устроили провокацию, в машину экс-президента Алмазбека Атамбаева стреляли, сообщает Telegram-канал «Сейчас KG».

«В Бишкеке произошла провокация со стороны сторонников самообъявленного премьер-министра Садыра Жапарова. Его сторонники поднялись со старой площади на новую площадь, где шел митинг экс-президента Атамбаева и бывшего премьер-министра Бабанова. Сторонников Атамбаева и Бабанова начали закидывать бутылками и камнями. В этот момент они начали отступать. А когда Атамбаев сел в бронированный Mercedes и начал отъезжать с места событий, человек в черной куртке и черной бейсболке начал стрелять из огнестрельного оружия в сторону автомобиля, где находился экс-президент», — рассказал очевидец событий.