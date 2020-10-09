Межправсовет поручил рассмотреть инициативу ЕАБР «Путешествую без COVID-19»

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Межправительственный совет поручил рассмотреть инициативу Евразийский банк развития (ЕАБР) «Путешествую без COVID-19», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«На заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября был рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении пассажирского сообщения в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, главы правительств стран Союза заслушали информацию председателя Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС Анны Поповой и министра ЕЭК по техническому регулированию Виктора Назаренко. Они сообщили о реализации в странах Союза комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19.

«Совету руководителей поручено рассмотреть предложение Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19», представить предложения по ее эффективному использованию на очередном заседании Совета комиссии», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что стороны также поддержали предложение о проведении в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге международной конференции по вопросам принятия согласованных мер по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции и активизации экономической деятельности в Союзе.