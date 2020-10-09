Жээнбеков: В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в рамках конституционных полномочий сделает все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков выступил с обращением по ситуации в стране. Ниже текст обращения:

«Дорогие соотечественники! Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе. Наряду с политическими, звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества. Кыргызстан у черты опасности.

Дорогие кыргызстанцы, мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей. Именно поэтому в столице страны в Бишкеке введено чрезвычайное положение. Сегодня я подписал соответствующий Указ.

В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому, не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней», — говорится в обращении в пятницу.