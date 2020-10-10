Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере, центре и юго-востоке Казахстана с прохождение атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед, на юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшие осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, юго-западный 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +1+3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, на поверхности почвы заморозки +2. Температура днем +15+17, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Акмолинской области области дождь, ветер 15-23 метра в секунду. Днем +7+12, ночью -3+2.

В Актюбинской области без осадков. Днем +13+18, ночью 0-5.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-23 метра в секурду. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Жамбылской области без осадков, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду, заморозки +1+5. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области дождь и снег, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью дождь и снег, заморозки +1+5, туман, ветер 15-23 метра в секунду. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-23 метра в секунду. Заморозки +1+5. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Костанайской области днем без осадков. Днем +10+15, ночью -1+4.

В Карагандинской области днем кратковременный дождь, ночью ожидается без осадков, туман. Днем +4+9 (на юге +12), ночью -2-7 (на юге +2).

В Алматинской области дождь и снег, туман. Заморозки +1+5. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-23 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Павлодарской области дождь со снегом. Днем +3+8, ночью -3+2.

«В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.