Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 10 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 октября в Акмолинской области ветер западный, юго-западный местами 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью 10 октября в Кызылординской области местами сохраняется заморозки +3. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 95-100%.

«10 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки +3. В Шымкенте ночью 10 октября на поверхности почвы сохраняются заморозки +2. В Туркестане днем 10 октября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью сохраняются заморозки +1+3», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«Ночью и утром 10 октября в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде ночью и утром 10 октября ожидается туман» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.