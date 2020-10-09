«Будет разыгран сценарий «возвышения Байбека на лидерство». «Схемы коррупционного бартера в Казахстане опережают законы». «Что ждет казахстанских клептократов?». «Самые большие налоги в Казахстане платит Тимур Кулибаев»

Сетевой Казахстан 9 октября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Самоидентификация казахстанцев спасет страну от «цветных» сценариев?» — От репутации государства напрямую зависят его стратегические перспективы на глобальной и региональной площадках, его политическая состоятельность. Насколько важен вопрос имиджа для Республики Казахстан, каким статусом страна обладает в рамках центральноазиатского региона, к чему стремится – прокомментировала эксперт по постсоветскому пространству, доктор политических наук, профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Людмила АДИЛОВА — Казахстан много вкладывал в свой имидж, целенаправленно работал с разными аудиториями: и в России, и на Западе. Кроме того, Республику возглавляет очень респектабельная фигура, интеллигентный успешный человек, который работал на дипломатическом поприще – Касым-Жомарт Токаев, несомненно, проведет Республику «через рифы и мели».

KZ.MEDIA . «Будет разыгран сценарий «возвышения Байбека на лидерство»» — Внутрипартийный праймериз партии «Нур Отан», активизация его первого руководителя Нурсултана НАЗАРБАЕВА, ожидаемые парламентские выборы порождают различные версии будущей реконструкции государственного управления. Немалый тон в вопросе взаимоотношений между властью и гражданским обществом задают поучительные события в Беларуси и Кыргызстане. Об этом и многом другом читайте в интервью журналиста газеты «DAT» Азамата ШОРМАНХАНУЛЫ с известным казахстанским публицистом и политологом Дастаном КАДЫРЖАНОВЫМ.

365 INFO . KZ . «Центральную Азию ждет политически жаркий и конфликтный октябрь» — Центральноазиатский регион снова пишет свою историю политической нестабильности. На тяжелый 2020 год, омраченный для мира пандемией COVID-19, пришлись президентские и парламентские выборы в ряде государств. На днях в Кыргызстане толпа из двух тысяч человек взяла штурмом госорганы, не согласившись с итогами парламентских выборов. 11 октября в Таджикистане электорат проголосует за президента. Нового или старого, покажет время. Казахстан, между тем, оказался в центре конфликтной зоны, продолжая придерживаться своей прагматичной и многовекторной политики. Что происходит в регионе, рассказал доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ.

«Схемы коррупционного бартера в Казахстане опережают законы» — Отныне госслужащим и их родным официально запрещено дарить вообще что-либо. Таким образом государство решило нанести удар по коррупции. Кроме того, чиновникам запретили принимать на работу родственников. Соответствующий закон накануне подписал Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ в интервью нашему порталу заявил, что этих мер недостаточно. К проблеме нужно подойти с другой стороны и первым делом обратить внимание на законы.

CAMONITOR . KZ . «Выборы в Казахстане: от онлайн-голосования вреда больше, чем пользы?» — Как ожидается, в ближайшее время глава государства должен назначить дату очередных выборов в мажилис парламента. И, похоже, все идет к тому, что волеизъявление казахстанцев будет организовано не только в привычной форме, но и через Интернет… Не использовать возможности дистанционного голосования в век бурного развития информационных технологий было бы даже как-то странно. Да и эпидемиологическая ситуация в мире к этому вроде бы обязывает – во многих странах, включая соседнюю Россию, началась вторая волна наступления коронавирусной инфекции, которая, как прогнозируют эксперты, придет в Казахстан как раз таки в предполагаемый избирательный период. Другое дело, готовы ли мы к подобному формату?

«Нужна ли Казахстану деколонизация? Если да, то какая?» — Очень часто, особенно из уст национал-патриотов, можно услышать, что Казахстан так и не прошел деколонизацию, либо прошел не полностью. А некоторые даже говорят, что она по-настоящему и не начиналась. Мы попросили высказать свои соображения на этот счет людей, которые активно участвуют в дискуссиях по данной проблематике Серика МАЛЕЕВА, Джанибека СУЛЕЕВА и Азимбая ГАЛИ.

EXCLUSIVE . KZ . «Что ждет казахстанских клептократов? Coming soon» — Наша публикация о возможных санкциях в отношении крупных чиновников Казахстана, обвиненных гражданскими активистами в клептократии, вызвала большой интерес у читателей. Возникло немало вопросов и домыслов, на которые мы попросили ответить одних из инициаторов обращения в Конгресс США – руководителя «Загранбюро оппозиции Казахстана» Серика МЕДЕТБЕКОВА и директора Eurasia Democracy Initiative Питера ЗАЛМАЕВА.

RATEL . KZ . «Павел Казанцев: Самые большие налоги в Казахстане платит Тимур Кулибаев» — 29 сентября на заседании Комитета экономических реформ и регионального развития мажилиса огласили результаты проверки АО НК «КазМунайГаз», которую провели по депутатскому запросу Павла КАЗАНЦЕВА, обратившегося в Генеральную прокуратуру. Поводом для проверок стали регулярно появлявшиеся в казахстанских и иностранных СМИ публикации о сделках с нефтью и газом, поставляемых Казахстаном за рубеж. Впервые за многие годы в стенах парламента прозвучала фамилия, которую обычно всуе не поминают, а уж чтобы кто-то из депутатов от партии «Нур Отан» требовал проверить носителя — так это вообще из области фантастики. Инициатор ревизии «КазМунайГаза» депутат мажилиса Павел Казанцев считает, что общество уже не хочет мириться с закрытыми для обсуждения темами.

KURSIV . KZ . «Чем владеют казахстанцы в Кыргызстане» — Нестабильная политическая ситуация повлияла и на предприятия с казахстанским участием. Так, компания KAZ Minerals приостановила все работы на медном месторождении Бозымчак в Джалал-Абадской области Кыргызстана и стала эвакуировать сотрудников. «Курсив» решил выяснить, какие еще предприятия с казахстанским участием работают в Кыргызстане и сколько денег инвестирует Казахстан в соседнюю республику. Казахстанские компании работают в телекоме, производственном, банковском секторах, ретейле.

«Кого нанимают на работу банки Казахстана» — Пользуясь открытыми источниками, «Курсив» изучил гендерный и возрастной состав персонала казахстанских банков. В отличие от государственных организаций, тесно связанных с финансовой деятельностью, в штате частных БВУ явно преобладают женщины и намного больше молодежи. Три банка трудоустраивают молодых людей особенно активно: доля работников не старше 30 лет в этих институтах превышает 50%.

FORBES . KZ . «Почему казахстанцам стало дорого летать» — Весной 2020, пожалуй, впервые за всю историю гражданской авиации страны, регулярные рейсы не выполнялись на протяжении нескольких недель. Были лишь единичные репатриационные и грузовые рейсы. Стараясь хоть немного заработать, авиакомпании SCAT и «Эйр Астана» стали возить грузы в салонах своих пассажирских «боингов». Например, только SCAT за время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане вынуждена была отменить порядка 3 000 рейсов и аннулировать более 98 000 билетов. Авиакомпании теряют колоссальные деньги.

EXPRESS — K . KZ . Асия БАЙГОЖИНА – «Чувство чести» — Документальное кино – это всегда правда и честность. Мы были честны в своих намерениях и желаниях. Не наша вина, что «Казахфильм» в лице САТАЕВА и АДИЛЬБАЕВА, Центр в лице САРСЕНОВОЙ, КУРМАШЕВА и БАТАЛОВА, и министерство культуры в лице РАИМКУЛОВОЙ сочли это неприемлемым. Что ж, они действительно преподали урок всем кинематографистам. Когда нет оснований, можно доказать абсолютно все, писал философ. Серикбол КОНДЫБАЙ это знал, как никто другой. Основанием нации он считал честь. И все его труды – попытка возвращения чести. Именно об этом был бы мой фильм…

TIME . KZ . «В сильной позиции» — «Самрук-Казына» вошел ТОП-20 лучших фондов мира, обеспечивающих устойчивое развитие. Список передовых пенсионных и суверенных фондов мира опубликован в отчете ООН под названием «Как государственные пенсионные и суверенные фонды обеспечивают устойчивое развитие: практики лидеров и предлагаемые структуры интеграции».

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