Алматы. 10 октября. КазТАГ – Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — говорится в субботу в заявлении МИД России, которая выступила посредником в переговорах.

Как отмечается, «конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно».

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — сказано в заявлении.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Азербайджан объявил о том, что войска АР заняли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, однако Армения данную информацию отрицает. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. К вечеру 27 сентября официальный Ереван объявил о планах рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха. В тот же день вечером стало известно, что в связи с конфликтом военное положение ввели и власти Азербайджана.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.