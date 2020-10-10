Алматы. 10 октября. КазТАГ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы нокаутом защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global, одержав победу над аргентинцем Гонсало Корией, передает корреспондент агентства.

«Мы показали миру казахский стиль! Поздравляю с победой, казахский народ! Это не только моя, но и ваша победа! Мы еще на один шаг приблизились к чемпионскому поясу. Даст Бог, мы впишем в историю казахский стиль», — написал казахстанский боксер в субботу сразу же после победы на своей странице в социальной сети.

Бой с аргентинцем казахстанец завершил досрочно во втором раунде, но еще в первом раунде Алимханулы успел отправить Корию в нокдаун. Поединок проходил на вечере бокса в американском Лас-Вегасе.