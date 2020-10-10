Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Большинство опрошенных казахстанцев считает, что коррупционеры избегут наказания, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».

«Социологический опрос, проведенный в декабре прошлого года по инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, показал, что большинство опрошенных (63%) сомневается в справедливости наказания по коррупционным преступлениям, полагая, что виновные могут избежать суда и следствия, а также получить смягчение приговора», — говорится в концепции.

В документе отмечается, что «суды обязаны следовать букве закона и освобождать отбывающих наказание за любые виды коррупционных преступлений, в том числе тяжкие и особо тяжкие».

«Вместе с тем, в настоящее время подавляющее большинство наших сограждан негативно относится к условно-досрочному освобождению (УДО) лиц, осужденных за коррупцию, и желает, чтобы коррупционеры, совершившие многомиллионные хищения бюджетных средств, незаконно использовавшие должностные полномочия, строго наказывались и отбывали назначенное судом наказание полностью», — сказано в документе.