Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Судьям, депутатам и чиновникам Казахстана могут дать время на закрытие зарубежных счетов, передает корреспондент агентства.

«Будут предусмотрены переходные положения для лиц, которые на момент введения в действие нового антикоррупционного ограничения, уже занимают государственные должности», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».

Согласно документу, будет предусмотрен трехмесячный срок для закрытия счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами Казахстана, прекращения хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами страны, для лиц, поступающих государственную службу, и госслужащих, возвращающихся в Казахстан после работы, учебы, лечения за рубежом и так далее.

«Также денежные вклады в иностранных банках могут быть получены госслужащими в результате принятия наследства. Для закрытия счета (вклада) в иностранном банке будет предусмотрен шестимесячный срок со дня принятия наследства. В случае, если госслужащие не могут выполнить требования по закрытию счетов (вкладов), прекращению хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады) и (или) осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли госслужащих, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств», — сказано в концепции.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом. Также он сообщил, что в случаях, когда у государственных служащих или представителей квазигосударственного сектора буде выявлено двойное гражданство, они будут освобождаться от занимаемых должностей. 2 сентября министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что минфин исполнит рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей, законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

Как сообщало 10 октября МИА КазТАГ, концепцией проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции» предложено уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и судей.