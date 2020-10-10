Запрет на УДО коррупционеров в Казахстане намерены ввести с некоторыми оговорками

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Запрет на условно-досрочное освобождение (УДО) коррупционеров в Казахстане намерены ввести с некоторыми оговорками, передает корреспондент агентства.

«Предлагается в статье 72 (УДО от отбывания наказания) УК РК закрепить, что УДО не применяется к лицам, осужденным за особо тяжкое коррупционное преступление, а также осужденным за коррупционное преступление, являвшимся на момент совершения данного преступления судьей, за исключением случаев совершения таких преступлений беременными женщинами, женщинами, имеющих малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте 58 и свыше лет, мужчинами в возрасте 63 и свыше лет, инвалидами первой или второй группы», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».

Разработчики предлагают сделать так, чтобы лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за коррупционное преступление небольшой или средней тяжести либо тяжкое коррупционное преступление, могло получить УДО только в том случае, если оно оказывало активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании коррупционных преступлений.

«Учитывая цель введения запрета на УДО для коррупционеров, требует одновременного рассмотрения вопрос о внесении поправок в статью 73 (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания) УК РК. Согласно данной статье, лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытой часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания, за исключением наказаний, назначенных пожизненно», — сказано в сообщении.

Согласно документу, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания п»осле фактического отбытия осужденным не менее 1/4 срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, 1/3 срока наказания за тяжкие преступления».

«При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета один месячный расчетный показатель (МРП) за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета один день ограничения свободы за один день лишения свободы. Условием замены на штраф является полное возмещение ущерба, причиненного преступлением. При этом, согласно части 2 указанной статьи замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется в отношении лиц, осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, а также преступление, совершенное в составе преступной группы», — добавили разработчики.

Таким образом, добавили авторы концепции, в отношении лиц, осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления не применяется как УДО, так и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

«В целях обеспечения эффективности профилактической цели отмены УДО для коррупционеров целесообразно одновременно не применять в отношении них и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Для этого в статье 73 УК предлагается определить, что замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется в отношении лиц, осужденных за тяжкое коррупционное преступление, а также осужденных за коррупционное преступление, являвшихся на момент совершения данного преступления судьей, за исключением случаев совершения таких преступлений беременными женщинами, женщинами, имеющих малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте 58 и свыше лет, мужчинами в возрасте 63 и свыше лет, инвалидами первой или второй группы», — указано в концепции.