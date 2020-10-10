Экс-президент Алмазбек Атамбаев задержан по делу о массовых беспорядках в Бишкеке

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан по делу о массовых беспорядках в Бишкеке, сообщает Kaktus.Media.

«10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев Канат и Мусакеев Дамир. В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — говорится в сообщении в субботу.

Ранее сообщалось, что спецназ пытается задержать бывшего Атамбаева в селе Кой-Таш.