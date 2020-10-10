Нужна системность реформ, нельзя реформировать одну сферу, оставляя другие – Ашимбаев

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил о необходимости проведения реформ президента Касым-Жомарта Токаева системно, без обделения вниманием каких-то отдельных сфер, передает корреспондент агентства.

«Я вот хочу свои видения некоторых принципов перед вами изложить, которыми надо руководствоваться при осуществлении этих реформ. Прежде всего, это принцип системности. Сегодня нельзя реформировать одну сферу, оставляя другие направления. Например, без политических реформ не будет экономического развития, без реформирования системы госуправления не будет тоже в экономике каких-то серьезных изменений. Без реформирования сферы образования в госуправлении, наверное, не будет серьезных подвижек», — поделился Ашимбаев на заседании Клуба молодых экспертов своим видением принципов реализации модернизационной повестки Казахстана.

Он подчеркнул, что все сферы сегодня взаимосвязаны.

«То есть, это не так, что: «сперва сейчас можно развивать какую-то сферу, условно говоря, социалку, потом вернемся к политике, и через 10 лет придем условно к какой-то другой сфере госуправления». В современном мире так не бывает – все переплетено: образование, госуправление, экономика, политика. Поэтому, если мы хотим двигаться вперед – все нужно делать одновременно. Вот этот подход я обозначаю как принцип системности», — пояснил спикер сената.

Во-вторых, по его мнению, нужно придерживаться принципа «нестандартных решений».

«Мир сейчас нестандартный. И сейчас вот какие-то наши модели, те же политэкономические, политологические для оценки того, что сегодня происходит, они, наверное, уже не могут использоваться. Сегодня мир не входит в устоявшуюся систему восприятия систематизации, которая у нас была. Мир – он очень сложный. К примеру, кто мог бы подумать пару лет назад, что в 2020 году почти все страны будут находиться в карантине, что пандемия, связанная с распространением коронавируса, охватит весь мир практически? Кто мог предполагать, что США – это считается для нас во многом моделью демократических процессов, считалось, и сегодня мы видим фактически кризис демократии в Соединенных Штатах Америки? Сегодня мир – он не укладывается в какие-то типичные схемы, по которым мы привыкли анализировать, систематизировать происходящие процессы. Исходящие из этого нужны нестандартные, нетипичные, атипичные решения, подходы для решения тех или иных проблем», — уточнил сенатор.

В третьих, по мнению парламентария, в основу осуществляемых реформ должен быть заложен принцип «погружения в суть».

«Что это значит? Сегодня мы живем в эпоху фейк-новостей, манипуляции общественного сознания – намеренного, не намеренной манипуляции – мы сегодня живем в мире, где что-то, если происходит, или что-то, если заявляется – это не значит, что это действительно имеет место. В этих условиях для того, чтобы понимать, как действительно мир развивается, нужно схватывать суть процессов – не обращать (внимание – КазТАГ) на внешнее, а обращать на внутреннее, что там внутри происходит. Сегодня многие страны могут заявлять одно, а делать другое. Это нормально – стало нормально, скажем так. То есть сегодня есть полная оторванность между словами и делами», — сказал председатель верхней палаты парламента.

Он пояснил, что нужно анализировать суть и то, как ее увидеть.

«Когда сегодня и социальные сети вносят огромный вклад в манипулирование общественным сознанием, но они делают это не для того, чтобы манипулировать, они делают для того, чтобы найти подход к людям. Те же алгоритмы, в соответствии с которыми работают социальные сети, Facebook, Instagram – они же предполагают, что подстраиваются под людей, дают ту информацию, которую человек хочет видеть, и человек оказывается в плену этой информации, он не может выскочить за эту парадигму. То есть – это тоже манипулирование, и это тоже приводит к ограниченности», — считает депутат.

По его мнению, в этих условиях в своей книге «21 урок для XXI века» очень хороший совет дает израильский военный историк-медиевист Юваль Ной Харари.

«Для того, чтобы в эпоху фейк-новостей понимать, что происходит в мире, нужно делать пару вещей. Первая вещь – нужно покупать информацию. Бесплатная информация – или она, он говорит, манипулятивная, или некачественная, или она поверхностная, или она вообще бесполезная», — сказал парламентарий.

Как отметил спикер сената, качественная информация стоит денег, и поэтому, если есть намерение понимать процессы, нужно покупать информацию.

«Покупать информацию – о чем речь идет? Ну, тот же Financial Times, тот же Bloomberg, они же не бесплатно раздают свою информацию. Какие-то там другие структуры. То есть речь идет именно о такой качественной информации, таких исследовательских центров, или таких серьезных средств массовой информации, как Financial Times – это первое, о чем он (Харари – КазТАГ) говорит. И второе, о чем говорит – нужно читать академические издания. То есть книги, исследования серьезных институтов, серьезных университетов. И понятно, что они тоже не бесплатно, они тоже же распространяются, их надо покупать. То есть чтение серьезной научной литературы тоже будет помогать понимать этот мир. Я полностью согласен с таким подходом, я считаю, что вот именно для того чтобы мы понимали, что происходит, нужно придерживаться принципа погружения, и вот советы Харари мне кажутся очень полезными в этом контексте», — заключил Ашимбаев.