Занятие должности судьи предлагают не указывать при квалификации коррупционных дел в РК

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Занятие должности судьи предлагают не указывать при квалификации коррупционных дел в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Нецелесообразно указание в составах коррупционных преступлений совершение деяния сотрудником правоохранительного органа, судьей в качестве квалифицирующего признака. В этой связи, предлагается вопросы усиления ответственности сотрудников правоохранительного органа, судей предусмотреть в рамках усиления санкций для должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».
Как отмечается, в Уголовном кодексе и законе «О противодействии коррупции» предусмотрено четыре категории субъектов коррупции: 1) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 2) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций; 3) должностное лицо; 4) лицо, занимающее ответственную государственную должность.
«Указанные лица являются субъектами коррупционных правонарушений. Только на них распространяются антикоррупционные ограничения, установленные законом «О противодействии коррупции». Вместе с тем, выделение законодателем вышеуказанных лиц в отдельные категории связано также с различной мерой их уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений», — сказано в документе.
Разработчики уточнили, что сейчас из 17 статей УК, РК полностью или определенные составы которых относятся к коррупционным преступлениям, лишь в шести статьях выделен квалифицирующий признак «деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность», предусматривающий более строгие санкции. Это статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), 362 (превышение власти и должностных полномочий), 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), 369 (служебный подлог), 370 (бездействие по службе) УК РК.
«Ранее в этих же статьях предусматривался отдельный квалифицирующий признак «деяние, совершенное должностным лицом». Согласно глоссарию Уголовного кодекса, должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
Соответственно, пояснили они, к категории «должностное лицо» относятся все сотрудники силовых органов.
«А в государственных органах, не являющихся силовыми органами, должностными лицами являются только госслужащие, осуществляющие управленческие функции (организационно-
Предлагаемый подход усиления санкций для должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность, по словам авторов, также направлен на реализацию поручения президента о разработке проекта законодательных поправок, предусматривающих усиление ответственности за коррупцию, в том числе запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, совершившим коррупционные преступления, данному на совещания от 19 августа по вопросу «О мерах по дальнейшему противодействию коррупции».
«Во исполнение поручения главы государства об ужесточении наказания взяткодателей и посредников во взяточничестве предлагается внести поправки в статьи 367 (дача взятки) и 368 (посредничество во взяточничестве) УК, предусматривающие усиление санкций», — сказано в документе.