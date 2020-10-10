Занятие должности судьи предлагают не указывать при квалификации коррупционных дел в РК

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Занятие должности судьи предлагают не указывать при квалификации коррупционных дел в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Нецелесообразно указание в составах коррупционных преступлений совершение деяния сотрудником правоохранительного органа, судьей в качестве квалифицирующего признака. В этой связи, предлагается вопросы усиления ответственности сотрудников правоохранительного органа, судей предусмотреть в рамках усиления санкций для должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».

Как отмечается, в Уголовном кодексе и законе «О противодействии коррупции» предусмотрено четыре категории субъектов коррупции: 1) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 2) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций; 3) должностное лицо; 4) лицо, занимающее ответственную государственную должность.

«Указанные лица являются субъектами коррупционных правонарушений. Только на них распространяются антикоррупционные ограничения, установленные законом «О противодействии коррупции». Вместе с тем, выделение законодателем вышеуказанных лиц в отдельные категории связано также с различной мерой их уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений», — сказано в документе.

Разработчики уточнили, что сейчас из 17 статей УК, РК полностью или определенные составы которых относятся к коррупционным преступлениям, лишь в шести статьях выделен квалифицирующий признак «деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность», предусматривающий более строгие санкции. Это статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), 362 (превышение власти и должностных полномочий), 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), 369 (служебный подлог), 370 (бездействие по службе) УК РК.

«Ранее в этих же статьях предусматривался отдельный квалифицирующий признак «деяние, совершенное должностным лицом». Согласно глоссарию Уголовного кодекса, должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно- распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (пункт 26) статьи 3). В свою очередь, исходя из дефиниции понятия «представитель власти», предусмотренной Уголовным кодексом, сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, военнослужащий, участвующий в обеспечении общественного порядка, являются представителями власти (пункт 9 статьи 3)», — уточнили авторы поправок.

Соответственно, пояснили они, к категории «должностное лицо» относятся все сотрудники силовых органов.

«А в государственных органах, не являющихся силовыми органами, должностными лицами являются только госслужащие, осуществляющие управленческие функции (организационно- распорядительные или административно-хозяйственные) . Как правило, это госслужащие руководящего звена (первые руководители, их заместители и иные лица, уполномоченные на выполнение указанных функций), не являющиеся политическими госслужащими. К категории «лицо, занимающее ответственную государственную должность» отнесены судьи, депутаты парламента, политические госслужащие и госслужащие корпуса «А». Таким образом, в настоящее время по многим коррупционным деяниям установлены одни и те же санкции как к административному государственному служащему, занимающему низовую должность, так и к сотрудникам силовых органов, к госслужащим, осуществляющим управленческие функции, к политическим госслужащим, судьям и другим. В этой связи, предлагается усилить ответственность должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность, предусмотрев соответствующие квалифицирующие признаки по всем коррупционным деяниям», — указано в концепции.

Предлагаемый подход усиления санкций для должностных лиц и лиц, занимающих ответственную государственную должность, по словам авторов, также направлен на реализацию поручения президента о разработке проекта законодательных поправок, предусматривающих усиление ответственности за коррупцию, в том числе запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, совершившим коррупционные преступления, данному на совещания от 19 августа по вопросу «О мерах по дальнейшему противодействию коррупции».

«Во исполнение поручения главы государства об ужесточении наказания взяткодателей и посредников во взяточничестве предлагается внести поправки в статьи 367 (дача взятки) и 368 (посредничество во взяточничестве) УК, предусматривающие усиление санкций», — сказано в документе.