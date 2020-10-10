Новый премьер КР: Некоторые сбежали в Алматы, а в машину Атамбаева стрелял его же охранник

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Новый премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о том, что некоторые высокопоставленные лица сбежали в Алматы, а в автомобиль бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева якобы стрелял его же охранник, сообщает 24KG.

«Переворот – это захват власти, когда президент и другие легитимные органы бегут. У нас смена власти произошла путем народных волнений, но законным путем. Просто убежали депутаты парламента. (…) Я просто слышал, что некоторые нардепы убежали в Алматы. Они, так некоторые говорят, до сих пор там», — заявил Жапаров на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в субботу.

Стрельбу по автомобилю Атамбаева он назвал попыткой очернить своих сторонников.

«В автомобиль Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники. (…) Это все было по сценарию», — утверждает новый глава кабмина Кыргызстана.

Также он пообещал не преследовать своих политических оппонентов.

«По политическим мотивам не будет никаких преследований. Я пришел на должность не для того, чтобы обнимать свое кресло. Другое дело, если они замешаны в коррупции. Постараюсь оправдать доверие не только молодежи, но и всего народа», — уверяет Жапаров.