Спецназ и авиаслужба КНБ Казахстана могут обзавестись собственными флагами

Астана. 10 октября. КазТАГ – Служба специального назначения «А» (спецназ) и авиационная служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана могут обзавестись собственными флагами, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «Об утверждении воинских символов вооруженных сил Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

В предлагаемом проекте указа предусмотрена символика (флаги, эмблемы) службы специального назначения «А» и авиационной службы КНБ, медали подразделения специального назначения с описанием и уточнение месторасположения службы «А».

«Проект позволит максимально приблизить военную форму одежды к мировым стандартам. При разработке образцов были учтены результаты современной технологии ее изготовления, требования к качеству военной формы одежды с учетом опыта боевых действий и повседневной носки, а также передовой опыт зарубежных стран и пожелания военнослужащих. Предлагаемая военная форма одежды более практична и удобная в применении», — сказано в пояснительной записке к документу.