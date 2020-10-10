Перечень видов деятельности трех СЭЗ планируют расширить в Актау, Алматы и Шымкенте

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Перечень видов деятельности трех специальных экономических зон (СЭЗ) планируют расширить в Актау, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«В перечне приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ, соответствующих целям создания СЭЗ (…) подпункт 15) пункта 3 (СЭЗ «Морпорт Актау» – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «15) строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Aktau Resort Hotel» в соответствии с проектно-сметной документацией»; пункт 3 дополнить подпунктами 16), 17), 18), 19), 20), следующего содержания: «16) производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 17) передача электроэнергии; 18) распределение электроэнергии; 19)обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов; 20) аквакультура», — говорится в проекте приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития.

СЭЗ «Парк информационных технологий» (ПИТ) в Алматы может получить право производить электроэнергию солнечными электростанциями.

СЭЗ «Оңтүстік» в Шымкенте в числе прочего может получить право заниматься следующими видами деятельности: литье чугуна; литье стали; производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений «под ключ»); производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений «под ключ»); основные технологические процессы машиностроения; производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений «под ключ» или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами); производство прочих насосов и компрессоров; производство прочих кранов, клапанов и вентилей.