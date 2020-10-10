Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«11 октября в Акмолинской области ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Туркестанской области в воскресенье местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки -2. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«11 октября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау днем 11 октября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

11-13 октября в Жамбылской области местами ожидается туман, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью и утром 11-13 октября местами сохраняются заморозки -3. Вероятность шторма составляет 90-95%.

«Ночью 11 октября в Кызылординской области местами сохраняются заморозки -3. Вероятность шторма 90-100%», — предупредили синоптики.

Ночью и утром воскресенье в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде ночью и утром 11 октября тоже ожидается туман. Вероятность шторма – 70-75%.