Последние месяцы показали, что у людей нет повода особо доверять правительствам – ООН

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Последние месяцы показали, что у людей нет повода особо доверять правительствам, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Последние месяцы продемонстрировали, что у людей нет повода особо доверять правительствам, которые в лучшем случае оказались некомпетентны, а в худшем – использовали пандемию, чтобы централизовать и укрепить собственную власть. Мы стали свидетелями введения цензуры, криминализации распространения непроверенной информации. Мы видели это в Эфиопии, Италии, Франции, Пакистане, Российской Федерации, Испании – список можно продолжить», — цитирует в субботу ООН слова представительницы общественной правозащитной организации Access Now Фанни Хидвеги, прозвучавшие на полях 75-й сессии генеральной ассамблеи организации.

Встреча была посвящена вопросам защиты частной жизни в условиях пандемии коронавирусной инфекции (КВИ).

Представительница американского интернет-гиганта Google Александра Уолден рассказала, что с началом пандемии COVID-19 правительство США обратилось к компании Google с просьбой помочь собирать данные о передвижениях людей.

«Телефон в руке рядового жителя страны превратился в отслеживающее устройство. Власти интересовало, как население соблюдает режим карантина, как часто люди ходят за продуктами, соблюдают ли физическое расстояние, общаясь друг с другом во время этих «вылазок». Эти данные помогали принимать эффективные меры по предотвращению распространения инфекции и спасать жизни, а также регулировать, например, часы работы продуктовых магазинов и других служб, необходимых населению. Google известно многое как о поведении отдельно взятого потребителя, так и общества в целом. Мы в Google позаботились о том, чтобы защитить права пользователей. Во-первых, мы не предоставляли информацию об отдельных лицах. Кроме того, даже сообщая о тенденциях в каком-либо населенном пункте, мы предоставляли только общие данные – рост или, наоборот, снижение активности, мы не сообщали конкретные цифры», — заверила Уолден.

Оповещения о возможности инфицирования – еще одна программа, которую разработали совместно Google и Apple, чтобы помочь правительствам бороться с пандемией. Она позволяет выявлять людей, находившихся в контакте с больными.

«Это настолько деликатная информация, что даже сами разработчики программы не имеют доступа к базе данных – ею пользуются только сотрудники системы здравоохранения. Google и Apple защищают права пользователей. Мы следим, чтобы никто не подвергался дискриминации и обеспечиваем полную прозрачность», — уверяет Уолден.

Правозащитник Хидвеги согласна с тем, что главное в этом деле – доверие, в том числе к правительству и общественным институтам, которое, как известно, основано на прозрачности действий власти.

«Те, кто находится у власти, однако, не всегда нуждаются в вашем доверии. В некоторых случаях для них важнее распределение власти в их пользу. Если различного рода меньшинства часто лишены права голоса, то в условиях кризиса в подобном положении оказывается уже большинство населения», — отметила правозащитник.

В ООН считают, что можно и нужно разрабатывать меры, которые позволят обеспечить неприкосновенность частной жизни и защитить здоровье населении.

«Распространение непроверенной информации в условиях пандемии действительно может иметь разрушительные последствия, но бороться с этим явлением можно без применения уголовного кодекса», — отметили в ООН.

Директор организации «Глобальный пульс» Роберт Кикпатрик подчеркнул три важных принципа: доверие, прозрачность и справедливость. «Глобальный пульс» – подразделение ООН, созданное в ответ на экономический кризис 2008 года. Его задачей было выяснить, как можно использовать потенциал «больших данных», полученных в реальном времени, для оказания помощи нуждающимся. Сегодня эти и другие вопросы, связанные с новейшими технологиями, стали еще более актуальными.

«Все исключительные меры, принятые для защиты населения в условиях кризиса, должны быть ограничены по времени и отменены, как только будет такая возможность», — считает Кикпатрик.

Он настаивает на том, что все собранные данные должны быть использованы строго по назначению, а после этого уничтожены.

«Участие в подобных программах должно быть добровольным, а каждый пользователь должен иметь возможность отключить функцию отслеживания», — дополнил директор правозащитной организации из Аргентины и бывший спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Эдуардо Бертони.