Экс-глава МОН Сагадиев испытал проблемы из-за уголовного дела при попытке выехать в США

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Бывший министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев из-за уголовного дела испытал проблемы при попытке выехать в США– текст соответствующего постановления специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана опубликовал на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Поступила жалоба заявителя-адвоката Адай А.Т. в интересах свидетеля Сагадиева, в котором он просит признать незаконными действия органа уголовного преследования в ходе расследования уголовного дела №200000131000046 в части дачи поручения (задания) органом следствия Антикоррупционной службы РК органам пограничного контроля, в том числе управлению пограничного контроля «Алматы» пограничной службы КНБ РК о не пропуске Сагадиева за пределы РК через пункт пропуска государственной границы РК, ограничивающие его в свободном передвижении, незаконными и необоснованными», — сказано в представленном в субботу документе.

В постановлении отмечается, что по делу, расследуемому по статье 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц МОН Казахстана, Сагадиев проходит как свидетель, обладая всеми правами и обязанностями, предусмотренными его статусом, в то время как «каких либо ограничений в отношении него законом не предусмотрено».

«Однако в связи с обучением в США (начато в январе 2020 года, второй семестр начинается с октября текущего года, обучение завершается в июле 2021 года, соответствующие документы прилагаются), Сагадиеву 29 сентября 2021 года (2021 года, очевидно опечатка суда – КазТАГ) в 17.00 управлением пограничного контроля «Алматы» пограничной службы КНБ РК отказано в выезде за пределы Республики Казахстан», — сказано в постановлении.

Поручение Антикоррупционной службы в документе судом называется незаконным, задания «антикора» – несостоятельными и необоснованными.

«Обязать орган следствия Антикоррупционной службы устранить допущенное нарушение законности и восстановить нарушенные права и свободы Сагадиева путем снятия ограничения по заданию Антикоррупционной службы перед органом пограничного контроля о непропуске свидетеля Сагадиева за пределы Республики Казахстан через пункт пропуска государственной границы», — постановил столичный межрайонный следственный суд.

Сагадиев возглавлял МОН с февраля 2016 года до февраля 2019 года.

Напомним, 21 июля председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил, что в отношении высокопоставленных чиновников министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и МОН Казахстана были начаты расследования. Однако против каких именно должностных лиц начаты расследования, не уточнялось, равно, как не сообщались и другие детали антикоррупционных дел. 22 июля КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что один из вице-министров образования и науки Казахстана подозревается в хищении Т5 млрд.