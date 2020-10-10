Осужденный в 2018 году на 11 лет экс-депутат стал премьер-министром Кыргызстана

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров, осужденный в 2018 году на 11 лет лишения свободы, стал премьер-министром Кыргызстана, сообщает 24KG.

«Парламент утвердил премьер-министром кандидатуру Садыра Жапарова», — говорится в сообщении в субботу.

Экс-депутат стал премьером на фоне угроз журналистам и провокаций на площади в Бишкеке. Появились также сообщения о том, что парламент утвердил Жапарова главой правительства под давлением.

«Никто не давил, решение было принято в связи с ситуацией. Мы, конечно, нарушили процедуру избрания премьер-министра. Например, его кандидатура должна была пройти через комитеты, но это было экстренное заседание в сложной ситуации ради стабилизации», — заявил журналистам депутат Бактыбек Турусбеков.

Жапаров, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев и еще несколько политиков были освобождены протестующими в ходе беспорядков в ночь на 6 октября.

Отметим, что 9 октября стало известно, что сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова устроили провокацию на площади в Бишкеке, а неизвестное лицо даже стреляло в бронированную машину экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позже он показал свой обстрелянный автомобиль. 10 октября «Sputnik Кыргызстан» заявил о том, что изданию пригрозили расправой за отказ освещать митинг в пользу Жапарова. Также 10 октября появились сообщения, что спецназ пытается задержать Атамбаева в селе Кой-Таш – в итоге экс-глава Кыргызстана был задержан.