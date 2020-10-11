$115,5 млрд составили внешгосдолг и межфирменная задолженность РК по итогам II квартала

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – $115,5 млрд составили внешний государственный долг (с учетом гарантированного государством внешнего долга) и межфирменная задолженность Казахстана по итогам II квартала 2020 года, передает корреспондент агентства.

«Государственный и гарантированный государством внешний долг: I квартал 2020 года – $13 870 730 000, II квартал 2020 года – $14 249 340 000», — говорится в аналитическом представлении Национального банка Казахстана от 9 октября о состоянии внешнего долга.

По итогам II квартала, согласно документу, внешний долг Центрального банка (Нацбанка) составлял $825,91 млн, гарантированный государством внешний долг – $1 598 840 000, а межфирменная задолженность была равна $101 262 580 000. Государственный и гарантированный государством внешний долг в структуре внешних долгов Казахстана по итогам II квартала составили 8,92% от всего объема задолженности.

Отметим, что 8 сентября МНЭ сообщало, что государственный внешний долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет $12,3 млрд или 6,7% к ВВП, а внешний долг квазигосударственного сектора составляет $17 млрд или 9,3% к ВВП. Как заявили тогда в миннацэкономики, эти параметры относятся к безопасному уровню.