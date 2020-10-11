Выборы или референдум планируют в период пандемии COVID-19 в РК – ЦИК опубликовал документ

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Выборы или референдум планируют в период пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала документ, указывающий на это, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства РК от 31 декабря 2015 года №1161 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, и признании утратившим силу постановления правительства РК от 22 мая 2012 года №652 «Об утверждении перечня товаров и услуг, предусмотренных законодательством РК о выборах» (…) следующие изменения и дополнение: в перечне товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством РК о выборах и республиканском референдуме, утвержденном указанным постановлением: (…) дополнить строкой, порядковый номер 16-1 следующего содержания: «16-1. Средства индивидуальной защиты: маски, защитные экраны, перчатки, средства для рук с антибактериальным эффектом (антисептик для рук), противочумные защитные костюмы, одноразовые медицинские халаты», — говорится в проекте постановления правительства, опубликованном Центризбиркомом 8 октября на портале eGov.

В обосновании к дополнению сказано, что государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случае приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, по перечню, утвержденному правительством.

«В электоральный период в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для членов ТИК, УИК (территориальных и участковых избирательных комиссий – КазТАГ) и избирателей (выборщики), принимающих участие в голосовании, необходимо приобретение средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, средства для рук с антибактериальным эффектом (антисептик для рук), противочумные защитные костюмы, одноразовые медицинские халаты», — сказано в обосновании.

В пояснительной записке председателя ЦИК Берика Имашева указано, что проект постановления предлагается принять «во исполнение поручения руководителя администрации президента Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года №20-1281-1, а также протокола совещания под председательством заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №20-41-3.28».

«Реализация проекта требует затрат из республиканского бюджета в части приобретения средств индивидуальной защиты», — уточнил в пояснительной записке Имашев.

Также, согласно проекту постановления, Центризбирком намерен купить: сетевое и серверное оборудование, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, факсы, телефонные аппараты, аудио-, видеоаппаратуру; комплектующие и расходные материалы для серверного оборудования, компьютеров, принтеров, копировальных, факсимильных аппаратов; услуги связи – интернет, кабельную телевизионную, телефонную, почтовую, услуги контакт-центра (колл-центр).

«Во время выборных мероприятий возникает необходимость приобретения в оперативном порядке указанных товаров для деятельности Центризбиркома и территориальных избирательных комиссий, а также для функционирования пресс-центра Центризбиркома. В электоральный период возникает необходимость замены серверного оборудования в случае выхода из строя имеющегося серверного оборудования, необходимого для проведения онлайн-трансляции совещания Центризбиркома. Также, для обнаружения и предотвращения вторжений в сети интернет Центризбиркома и выделенной сети АИС «Сайлау» используются межсетевые экраны Cisco PIX. Данные оборудования были приобретены в 2005-2010 годах. В электоральный период, возможно, возникнет необходимость замены вышедшего из строя межсетевого экрана для обеспечения бесперебойного функционирования объектов информатизации Центризбиркома. При этом, имеющиеся в наличии межсетевые экраны работают в штатном режиме. Указанные проблемы в период выборной компании могут негативно повлиять на обеспечение информационной безопасности в сети интернет Центризбиркома», — сказано в обосновании к планируемым покупкам.

Отметим, что первые признаки того, что в Казахстане в ближайшее время могут пройти выборы, появились еще в конце августа – так, 27 августа состоялась встреча председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Назарбаев и Токаев рассмотрели повестку предстоящего заседания бюро политического совета и основные пункты предвыборной платформы партии.