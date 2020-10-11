Центризбирком Таджикистана признал президентские выборы состоявшимися

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦИК) Таджикистана признала президентские выборы состоявшимися, сообщает ТАСС.

«По данным Центризбиркома, по состоянию на 15.00 (16.00 нст), на всех избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей. Согласно законодательству республики, это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися», — сказал в воскресенье председатель ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

На территории Таджикистана, по данным Центризбиркома, организовано 3375 избирательных участков, еще 39 участков для голосования действуют за рубежом в 29 странах. Участки открылись в 6.00 (7.00 нст) и будут работать до 20.00 (21.00 нст). В комиссии уточнили, что в списки избирателей включено более 4,9 млн граждан страны. Для отслеживания избирательного процесса работают 145 международных наблюдателей, которые представляют различные международные организации, освещают выборы более 300 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

В ходе выборов граждане изберут главу государства, на пост которого претендуют пять кандидатов – действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода (выдвинут Аграрной партией), Абдухалим Гаффорзода (выдвинут Социалистической партией), Рустам Рахматзода (выдвинут Партией экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (выдвинут Коммунистической партией). Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов. Предварительные итоги голосования будут объявлены Центризбиркомом 12 октября, окончательные – в течение 10 дней.