Первый вице-спикер Жогорку Кенеш назвала незаконным избрание Жапарова премьером

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Первый вице-спикер Жогорку Кенеш Аида Касымалиева назвала незаконным избрание Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана, передает корреспондент агентства.

«Состоявшееся вчера 10 октября 2020 года собрание депутатов в государственной резиденции не может официально быть признанным в качестве заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения. Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша КР, то данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти. Таким образом, постановления Жогорку Кенеша о назначении Жапарова С.Н. в настоящее время нет», — говорится в официальном заявлении Касымалиевой в воскресенье.

Она подчеркнула, что избрание Жапарова не подтверждено официальными документами Жогорку Кенеша, соответственно не направлялось для утверждения указом президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра КР не имеют юридической силы. Исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызской Республики продолжает оставаться Алмазбек Баатырбеков», — добавила первый замглавы парламента Кыргызстана.

Она официально обратилась ко всем членам кыргызского кабмина «продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства КР».

«В настоящее время проводятся консультации для назначения даты и места проведения заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В силу того, что Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек Жумабеков ушел в отставку, полномочия Торага ЖК КР переходят ко мне, как первому вице-спикеру Жогорку Кенеша, избранному от Коалиции большинства. Обращаюсь ко всем политическим силам и гражданам Кыргызской Республики с призывом соблюдать общественный порядок, законность, с учетом эпидемиологической ситуации, а также для избежания эскалации насилия и каких либо провокаций со стороны антинародных элементов воздержаться в ближайшие дни от проведения митингов и собраний», — добавила Касымалиева.

Незадолго до этого она выразила сожаление, что не осталась 10 октября «на не легитимном заседании и не выказалась в прямом эфире по поводу своих некоторых коллег, которые подлизывались», а также заявила о запугиваниях.

«По поводу антиконституционных высказываний, которые озвучивались на заседании, которое не имеет свою юридическую силу. Это с одной стороны, но с другой: я ушла, чтобы выразить протест происходящему и не легитимизировать заседание, где происходило запугивание. Я написала руководителю аппарату ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет», — отметила первый вице-спикер Жогорку Кенеш.

Говоря о запугиваниях, она призналась, что ей лично угрожал один из депутатов.

«Про запугивание. Угрозы от Урмата Самаева, который кружил там и угрожал мне. Урмат и ваш шеф, имя которого даже боятся произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдет с моей дочкой, семьей, то все написано здесь. Как же было мерзко смотреть на подлиз мужчин. Подхалимы мерзкие на согнутых коленях. Вся страна видела, чем вы занимались на заседании, когда мы теряем государственность. Так и сидите жалкие в разной обуви, не успевающие переобуваться. Все процессы в стране должны быть законнными. Особенно такие исторические события. Вчера не было кворума. 61 депутатов должны быть живыми и присутствовать, а потом только доверенности. Аппарат ЖК должен опубликовать все письменно. Я даже в здание ЖК не могу попасть. Легитимность вчерашнего заседания будет оспариваться в суде. Мы должны вернуться в законное русло», — подчеркнула Касымалиева.