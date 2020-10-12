«Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом»

Сетевые СМИ о том, что казахстанская элита настолько закрыта, что большая часть происходящих изменений не оставляют следа в публичном пространстве

Данияр АШИМБАЕВ — «Чьих будешь?» — Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе, и моральных норм, о которых любит говорить политическое руководство страны. Есть, конечно, те, кто попал во власть в «соответствии с принципами меритократии», но это больше становится пропагандистским штампом. Власть, в принципе, нуждается в сочетании двух факторов — лояльности и компетентности. И как бы не ругали ее за непрофессионализм, редкий руководитель будет выдвигать откровенно слабого чиновника. В свое время того же ТАСМАГАМБЕТОВА критиковали за то, что при нем акимом района стал сын Сергея КУЛАГИНА. Но, надо понимать, что Тасмагамбетов не доверил бы район человеку, не имеющему никакой подготовки. Ответственность за провалы будет нести не Кулагин, а сам Тасмагамбетов, каким бы отец или дяди молодого акима не были б руководителями.

Это касается на самом деле очень многих.

Случаев покупки должностей на самом «верху» не так уж много. Чиновничья молва, помнится, зафиксировала, что в середине 90-х один молодой человек стал министром за целых 40 тыс. долларов, но, если это и правда, то и вложения были «отбиты», и при этом показал он себя вполне способным руководителем. Да, порой бывают проблемы с родней, от помощи которой отказаться сложно, а рисков — и не только репутационных — у нас множество. Но это уже скорее культурная традиция.

Считалось, что в советское время никакого кадрового закулисья не было и все были честные и порядочные. Были. Большинство, но не все. Был и трайбализм, и непотизм, и коррупция. В свое время в республике за взятки были осуждены и председатель Верховного суда, и первый зампред Совета Министров, и многие лица рангом пониже. И много раз критикуемая политика «командных перемещений» тоже была. Многие хвалили того же Еркина АУЕЛЬБЕКОВА (и было за что), но при нем с севера в Кызыл-Орду было перемещено несколько десятков руководящих работников из Тургая.

В самом командном принципе есть свои плюсы. Аким или министр принимает в основном политические решения и, как правило, исходит из того, что, если его передвинули по горизонтали, то предшественник с работой не справился. Для этого и нужна команда — оперативно взять под контроль вертикаль управления регионом или отраслью, обеспечить полноту информации и быстро приступить к работе. Если есть готовый финансист, юрист, кадровик или пресс-секретарь, то проще поручить им на новом месте работе знакомый фронт работы с тем, чтобы взяться на стратегию.

Это в целом плюс, но, нужно признать, что наши султаны возят с собой не 5-6 соратников, а путешествуют дружинами, в штате которых значатся и бии, и кучеры, и гетеры, и основным нукерам надо улус в кормление предоставить, чтобы лучше работали. Это со стороны кажется, что никто ничего не видит и не замечает. Аппарат да и население тут же становится «в курсе», чем дышит новый вождь, кто к нему заходит, кого заводит и так далее. Главное, чтобы работали хорошо. Или хотя бы нормально. Ну, или просто меньше воровали. Критерии нормальности имеют свою динамику и не всегда положительную.

Евгения КИМ – «Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом» — О конфликтах, внутриэлитных раскладах и расстановке сил cреди тех, кто определяет будущее Казахстана, рассказывает завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН.

— В Казахстане есть несколько интимных внутренних тем, о которых не принято говорить. Одной из них является внутриэлитный раскол. Казахстанская элита настолько закрыта, что большая часть происходящих изменений не оставляют следа в публичном пространстве. Если мы о чем-то можем прочитать в СМИ, значит, это исключительно громкий скандал, который не получилось замять, либо намеренный слив информации. Самые серьезные решения, которые влияют на отношения различных групп власти и бизнеса, носят закрытый характер.

На данный момент есть несколько вариантов популярной теории о внутриэлитном расколе казахстанской элиты. Первый – непреодолимые противоречия между «Библиотекой» и Акордой, второй – противоречий нет, конфликта тоже. Второй президент Касым-Жомарт Токаев давно включен в систему неформальной иерархии казахстанской элиты и ему уже отведена отдельная страница в истории независимого Казахстана.

Слабое место второго президента РК – отсутствие собственной внутриэлитной группы, преданной лично ему. Наличие такой поддержки от влиятельных и уважаемых людей является едва ли не ключевым фактором в казахстанских внутриэлитных играх.

Масимов – третий человек в государстве. И то, если первое место, безусловно, занимает Елбасы, а второе, условно, остается за Токаевым. Масимов из тех людей, которые «делают королей», но при этом сами не претендуют на трон.

Есть еще Тимур Кулибаев. Но он не боец, а бизнесмен и зять Елбасы. И он тоже, в силу семейных причин, не будет активно действовать сейчас, помня о неудачной судьбе другого зятя Назарбаева.

Резюмируя все вышесказанное – в Казахстане незадолго до объявления даты парламентских выборов все явственнее проявляются признаки внутриэлитного раскола. И он может обернуться совершенно неожиданными сценариями в случае ЧП.

Пока Нурсултан Назарбаев твердо держит в руках основные рычаги управления властью, он является единственным и непоколебимым сосредоточением силы, которая уравновешивает ситуацию. Если его убрать из уравнения, я уверен, хрупкая стабильность в Казахстане пошатнется.

Арыстан ЖУАСОВ – «Касым-Жомарт Токаев в тени бодрого Елбасы» — Телеграмм – канал Uzyn Qulaq отмечает «шаткое положение» действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта ТОКАЕВА и обращает внимание на то, что практически незамеченным прошел визит президента в южную столицу, в то время как рабочая поездка Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Туркестан стала одним из главных событий для казахстанской прессы и казнета. Елбасы принял участие в церемонии открытия международного аэропорта, осмотрел стадион «Туркестан-Арена», возведенный фондом «Самрук Казына», посетил «Конгресс Холл» и гостиничный комплекс, построенный «почетным гражданином Нур-Султана» Феттахом Таминджи.

Токаев остался в стороне и во время недавней встречи Назарбаева и президента Узбекистана Шавката МИРЗИЕЕВА на узбекско-казахстанской границе. А также не встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом МИННИХАНОВЫМ в Костанае, где был заложен первый камень в основание нового завода деталей для грузовой техники «КАМАЗ» — эту встречу «взял на себя» премьер-министр Аскар МАМИН.

Однако, по мнению Uzyn Qulaq, Токаев не только производит впечатление человека, самоустранившегося от «президентского бремени», но и в последнее время ставшего явно хуже выглядеть на фоне Елбасы, демонстрирующего бодрый вид и скорректировавшего свой стиль в одежде (непарные пиджаки и брюки, более приталенные силуэты деловых костюмов, в сочетании с бейсболкой).

Окончательный состав представителей партии Нур Отан в Мажилисе, по мнению, Uzyn Qulaq, будет утвержден в «Библиотеке», где, как говорят, опыт партийных праймериз был признан неудачным. Намерение Бауыржана БАЙБЕКА через процедуру праймериз привести в Мажилис и маслихаты неуправляемых популистов, как оказалось, несет в себе серьезные политические риски уже в «поствыборной период». Из более десяти тысяч участников праймериз свои места в Мажилисе и маслихатах займут не более тысячи человек, а львиная доля остальных участников, вероятнее всего, пополнит ряды критиков действующей власти и уйдет в оппозицию, считает Uzyn Qulaq.

Кроме того, этот телеграмм-канал не исключает, что фракцию партии Нур Отан в Мажилисе может возглавить Дарига НАЗАРБАЕВА, что лишь оживит нижнюю палату парламента и межпартийную борьбу и напоминает, что ранее ожидалось, что Назарбаева возглавит партию Нур Отан в качестве первого заместителя, сместив с этого поста Байбека.

Недавние волнения в Кыргызстане, несмотря на нейтральную официальную позицию казахстанского руководства (мол, это внутреннее дело Кыргызстана), вызывают сильную тревогу и в Аккорде, и в Библиотеке.

«Будет разыгран сценарий «возвышения Байбека на лидерство»» — Внутрипартийный праймериз партии «Нур Отан», активизация его первого руководителя Нурсултана НАЗАРБАЕВА, ожидаемые парламентские выборы порождают различные версии будущей реконструкции государственного управления. Немалый тон в вопросе взаимоотношений между властью и гражданским обществом задают поучительные события в Беларуси и Кыргызстане. Об этом и многом другом читайте в интервью журналиста газеты «DAT» Азамата ШОРМАНХАНУЛЫ с известным казахстанским публицистом и политологом Дастаном КАДЫРЖАНОВЫМ.

— На мой взгляд основным выгодополучателем разворачивающейся политической кампании, для которого праймериз не просто ширма, но и источник рекрутирования новой волны преданных людей, является лидер «НО» Бауыржан Байбек. Да, он является формально лишь заместителем главы партии, но ответственность за неё сегодня максимально возложена именно на него.

Предстоящий партийный съезд не будет простым. Не столько сам форум, сколько его закулисье. Главной задачей съезда «Нур Отана» будет формирование партийной фракции, целиком и полностью преданной Байбеку с целью избрания его председателем мажилиса.

Прежде всего казахстанцам будет предложена полностью парламентская форма правления. Причем ожидается, что это предложение вызовет у граждан положительную реакцию.

Затем будет ликвидирована верхняя палата парламента – сенат. В результате коренным образом изменится статус спикера мажилиса, который станет де-юре вторым лицом после президента с потенциалом «в случае чего» занять и первое место в государстве.

Если вы хотите проявить фантазию, можете в вышеописанном мной сценарии заменить имя Байбека на Даригу Назарбаеву или даже на самого Нурсултана Назарбаева. Политическая кампания начата, а кто реально окажется в ней истинным бенефициаром, пока загадывать весьма рано, но это всё равно проявится в ближайшее время.

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