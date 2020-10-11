Сколько хотят потратить в 2021-2023 годы на химическую кастрацию педофилов в Казахстане

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Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Стал известен планируемый трехлетний бюджет мероприятий министерства здравоохранения по химической кастрации педофилов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной подпрограмме («Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда» – КазТАГ): 2021 – Т9 409 000; 2022 – Т14 249 000; 2023 – Т14 243 000», — говорится в проекте бюджетной программы минздрава.

Согласно документу, на 2019 год минздрав запросил на химическую кастрацию Т121 тыс., а на 2020 год – Т434 тыс.

«Применение химической кастрации предусматривает использование лекарственного средства для фармакологического подавления выработки гормона тестостерона с целью снижения уровня полового влечения и невозможности совершения полового акта», — сказано в документе.

По закону в Казахстане химической кастрации подвергаются лишь лица старше 18 лет, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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