Ракета «Союз-2.1а» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур

Байконыр. 11 октября. КазТАГ – Ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-17» установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур, передает КазТАГ.

«Вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса 40 площадки 31 начался в 8.30 по времени Нур-Султана. После доставки ракеты на железнодорожном транспортном агрегате на стартовый комплекс площадки 31 специалисты предприятий ракетно-космической отрасли России в 10.40 успешно выполнили ее установку в пусковую систему №6 в вертикальном положении», — сообщил источник на космодроме в воскресенье.

После сведения опор обслуживания расчеты стартового комплекса начали выполнение операций по программе первого стартового дня.

«В ближайшие два дня специалисты космодрома проведут заключительные проверки систем стартового комплекса и ракеты-носителя», — уточнил представитель космической отрасли России.

Нынешний пилотируемый запуск примечателен тем, что впервые в истории в полет в космос отправится уроженец Байконыра. Сергей Кудь-Сверчков родился 23 августа 1983 года в городе Ленинске (ныне – город Байконыр) Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В дальнейшем семья переехала на другое место работы отца. Но в историю космонавтики Сергей Кудь-Сверчков должен войти как первый уроженец Байконыра, совершивший космический полет.

Ранее сообщалось, что экипажи 64 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 27 сентября для проведения заключительного этапа предстартовой подготовки, которая проходит в условиях жесткого карантина.

Старт ТПК «Союз МС-17» с 64 экспедицией на МКС запланирован на 14 октября в 11.45 по времени Нур-Султана.