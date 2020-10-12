40% жертв бытового насилия в Казахстане – мужчины

Новости 122 0
Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1920 года
474

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. 40% жертв бытового насилия в Казахстане – мужчин, сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев

«54% пострадавших от бытового насилия женщин и 6% несовершеннолетние, 40% пострадавших – мужчины. Они пострадали от рук своих близких отцов братьев и родственников», — сказал Баймукашев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что более половины из них совершены в состоянии алкогольного опьянения, 82% совершено неработающими.

Как сообщил Баймукашев, с начала года к административной ответственности за бытовые правонарушения привлечены 19 тыс. человек, вынесены почти 62 тыс. защитных предписаний.

Похожие материалы:

  1. Министерство по делам семьи, детей и молодежи предлагают создать в Казахстане
  2. Эксперт: В Казахстане 10% предпринимателей уже на грани банкротства
  3. Ряд правил отбора адмгосслужащих корпуса «А» намерены отменить в Казахстане
  4. Основатель движения MMA в Казахстане подал в суд на минздрав
  5. Менее 400 тыс. вкладчиков ЕНПФ в Казахстане имеют накопления Т5 млн и более

Новости партнеров

Загрузка...