40% жертв бытового насилия в Казахстане – мужчины

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. 40% жертв бытового насилия в Казахстане – мужчин, сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев

«54% пострадавших от бытового насилия женщин и 6% несовершеннолетние, 40% пострадавших – мужчины. Они пострадали от рук своих близких отцов братьев и родственников», — сказал Баймукашев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что более половины из них совершены в состоянии алкогольного опьянения, 82% совершено неработающими.

Как сообщил Баймукашев, с начала года к административной ответственности за бытовые правонарушения привлечены 19 тыс. человек, вынесены почти 62 тыс. защитных предписаний.