Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Президент Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека, сообщает пресс-служа главы государства.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 12 октября 2020 года до 07.00 19 октября 2020 года», — говорится в указе, опубликованном в понедельник.

Полный текст указа:

2. Назначить заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек Кыргызской Республики (далее – Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

3. Образовать комендатуру на территории города Бишкек Кыргызской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения.

4. Утвердить Положение о комендатуре города Бишкек Кыргызской Республики согласно приложению.

5. Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек Кыргызской Республики:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

10) вводить особые правила пользования связью;

11) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

12) проверять документы в местах массового скопления граждан;

13) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, дополнительные обязательства принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

6. Коменданту принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек Кыргызской Республики.

7. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказывать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

8. Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики в целях поддержания режима чрезвычайного положения ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

9. Верховному суду Кыргызской Республики предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

10. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

11. Правительству Кыргызской Республики предусмотреть необходимые средства для обеспечения режима чрезвычайного положения.

12. Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную Комендантом.

13. Направить настоящий Указ в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

14. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания»

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой. Недействительным и признал результаты выборов и Центризбирком. В ночь на 6 октября бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и еще несколько политиков были освобождены протестующими.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку. Позже на территории Бишкека был введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день – 9 октября Главы стран Центральной Азии сделали заявление по ситуации в Кыргызстане, в котором выразили серьезную обеспокоенность происходящим в стране.

9 октября стало известно, что сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, который был освобожден 6 октября вместе с Атамбаевым, устроили провокацию на площади в Бишкеке, а неизвестное лицо даже стреляло в бронированную машину экс-президента. Позже Атамбаев показал свой обстрелянный автомобиль. 10 октября «Sputnik Кыргызстан» заявил о том, что изданию пригрозили расправой за отказ освещать митинг в пользу Жапарова. Также 10 октября появились сообщения, что спецназ пытается задержать Атамбаева в селе Кой-Таш – в итоге экс-глава Кыргызстана был задержан, а Жапаров, осужденный в 2018 году на 11 лет, официально стал премьер-министром.