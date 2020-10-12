Цены на нефть продолжили падать после забастовки в Норвегии и ослабления урагана в США

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Алматы. 12 октября. КазТАГ — Цены на нефть продолжили падать на фоне прекращения забастовки в Норвегии и ослабления урагана в США, сообщает Reuters.

«Цены на нефть продолжили падать вторую сессию подряд в понедельник, поскольку производители США начали восстанавливать добычу после ослабления урагана «Дельта», а забастовка, повлиявшая на добычу в Норвегии, подошла к концу», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 55 центов, или 1,3%, до $42,30 за баррель, а средняя цена ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI ноябрь составила $40,08 за баррель, снизившись на 52 цента, или 1,3%.

Как сообщается, на прошлой неделе четырехмесячные контракты на обе марки выросли более чем на 9%, что является самым большим недельным ростом для Brent с июня, однако, цены упали в пятницу после того, как норвежские нефтяные компании заключили соглашение с профоюзами относительно заработной платы, тем самым завершив забастовку, которая могла привести к сокращению добычи нефти и газа в стране на 25%.

По мнению главного рыночный стратег CMC Markets Майкла Маккарти, цены на нефть может поддержать то, что сезон ураганов в США только начался.

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«Были некоторые опасения по поводу предложения, и они поддерживали цены как на Brent, так и на West Texas. Однако, учитывая, что сезон ураганов в США только начался, цены на нефть могут удержаться на стабильном уровне», — Маккарти.

Как отмечает издание, в Соединенных Штатах ураган «Дельта», который нанес самый большой удар по производству энергии в прибрежных водах Мексиканского залива в США за 15 лет, к воскресенью ослаб до уровня посттропического циклона, рабочие вернулись на производственные платформы в воскресенье, а Total SA TOTF.PA продолжила перезапуск своего НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас, производительностью 225 500 баррелей в день. Однако в воскресенье Colonial Pipeline, крупнейший нефтепровод в Соединенных Штатах, закрыл свою главную линию после того, как из-за урагана было отключено электричество.

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