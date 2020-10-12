Назначены послы в Кувейте и на Кипре, Калетаев стал послом в Молдове по совместительству

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Назначены послы в Кувейте и на Кипре, Дархан Калетаев стал послом в Молдове по совместительству, сообщает Акорда.

«Бердыбай Азамат Рахманкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в государстве Кувейт; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в государстве Израиль Сатыбалды Буршаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Отметим, что Калетаев занимал пост первого замглавы АП с марта 2019 года, до этого с февраля по март возглавлял канцелярию премьер-министра, а еще раньше – с июля 2018 года по февраль 2019 года был министром общественного развития.