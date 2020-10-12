Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Небольшое потепление ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана влияет антициклон, который принес погоду без осадков. На северные и восточные регионы страны влияет ложбина Северного циклона, где временами пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в целом, по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха, местами усиление ветра, в южной части с пыльными бурями.