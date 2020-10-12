Карантин усилят в Мангистауской области

Новости 51 0
Даже против крупных рейдеров есть средства борьбы Даже против крупных рейдеров есть средства борьбы
2668

Актау. 12 октября. КазТАГ – Карантин усилят в Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.

«С 00.00 часов 13 октября будут усилены карантинные меры. В постановление главного санитарного врача области внесены изменения: сокращается время работы мест общественного питания, ресторанов и кафе, а также крупных супермаркетов до 21.00; по субботам и воскресеньям будет прекращено курсирование общественного транспорта», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что приостанавливается деятельность спортивных объектов, фитнес-центров, тренажерных залов.

«Сокращается график работы вещевых, строительных рынков и магазинов, рынков непродовольственных товаров до 16.00. Будут усилены рейдовые мероприятия по выявлению массовых семейных мероприятий», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. В Шымкенте продлили карантин
  2. Город в СКО закрыли на жесткий карантин из-за коронавируса
  3. На две недели продлен карантин в Шымкенте
  4. Почти 300 объектов в Казахстане полиция оцепила на карантин
  5. 400 прибывших авиарейсами в Казахстан из-за рубежа поместили на карантин

Новости партнеров

Загрузка...