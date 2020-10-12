Актау. 12 октября. КазТАГ – Карантин усилят в Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.

«С 00.00 часов 13 октября будут усилены карантинные меры. В постановление главного санитарного врача области внесены изменения: сокращается время работы мест общественного питания, ресторанов и кафе, а также крупных супермаркетов до 21.00; по субботам и воскресеньям будет прекращено курсирование общественного транспорта», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что приостанавливается деятельность спортивных объектов, фитнес-центров, тренажерных залов.

«Сокращается график работы вещевых, строительных рынков и магазинов, рынков непродовольственных товаров до 16.00. Будут усилены рейдовые мероприятия по выявлению массовых семейных мероприятий», — резюмируется в сообщении.