С начала года казахстанцы купили 566 кг золота в слитках — Нацбанк РК

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – С начала 2020 года казахстанцы купили 566 кг золота в слитках, заявляет Национальный банк Казахстана.

«Всего за период с января по сентябрь 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 13 208 мерных слитков общим весом 566,3 кг», – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно информации, в сентябре продано 1480 мерных слитков общим весом 65,2 кг.

Чаще всего покупают слитки по 10 гр. Их доля от общего объема продаж составляет 25%. Больше всего слитков покупают в Алматы — 55% от общего количества.

На обратный выкуп с 2017 года принято 119 мерных слитков общей массой 3,2 кг.