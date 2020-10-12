«В Кыргызстане не оказалось своего Назарбаева или Каримова». «В казахстанском образовании наметился очередной перекос». «Как правильно «бороться» с казахстанской судебной системой?». «Схема «Вся власть минздраву» не сработала. Что дальше?»

Сетевой Казахстан 12 октября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: В Кыргызстане не оказалось своего Назарбаева или Каримова» — Знаете, какое принципиальное отличие между Казахстаном и Кыргызстаном? У них кланы правят президентом, а у нас – президент управляет кланами и ставит их на место. Все эти годы Нурсултану НАЗАРБАЕВУ удавалось держать региональные элиты в узде. Организованную преступность практически вытеснили с поля. Если сравнивать криминогенную ситуацию с 90-ми годами, то она кардинально изменилась. Организованная преступность в Казахстане практически разгромлена. Я говорю не про коррупцию, но про криминал в чистом виде. И на этом фоне перспективность стабилизации политического поля и ситуации в Бишкеке, где президенты не смогли удержать власть, обеспечить стабильность и развитие, становится с каждым годом все меньше.

PLATON . ASIA . «Не маслихатом единым» — Зачем Акорде развитие местного самоуправления? В конце последнего послания народу Токаев упомянул о местном самоуправлении и повышении роли маслихатов. Оно и понятно – выборы на носу, а это неплохой повод упомянуть и партию «Нур Отан». Акорда и при прежнем хозяине не раз поднимала эту тему, но на этот раз инициативы товарища президента показывают новый тренд в старых «мехах». С чего бы это? Говоря про развитие демократии «на местах», Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что надо, мол, вовлекать граждан в процесс реформирования системы.

EXPRESS — K . KZ . «В казахстанском образовании наметился очередной перекос» — В педагогические вузы вообще в этом году поступали выпускники, у которых больше 70 баллов (по ЕНТ. – Ред.), медалисты поступали, потому что учителя сейчас получают больше, чем преподаватели вузов, – отмечает президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман АЛШАНОВ. – Магистранты уходят преподавать в школу, почувствовав запах денег. Правительство приняло хорошее решение, но в итоге вот такое движение. Поэтому для желающих учиться на педагогических специальностях хорошие условия созданы.

EXCLUSIVE . KZ . «Как правильно «бороться» с казахстанской судебной системой?» — Казахстанский предприниматель Мади НУСУПБАЕВ написал книгу о 10-летней судебной тяжбе, которую он выиграл вопреки всему. «Право в стиле KAZ или Сказ о том, как судился молодец» по праву можно считать практическим пособием для многих предпринимателей, ставших жертвой казахстанской судебной системы. В книге он дает практические советы о том, как правильно вести себя в случае судебной тяжбы.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Продовольственная безопасность: как подмена понятий ограничивает развитие агробизнеса» — Продовольственная безопасность и продовольственная независимость (самообеспеченность) – это два разных понятия, косвенно связанных между собой. Текущая подмена этих понятий в государственной политике по развитию сельского хозяйства приводит к снижению конкурентоспособности этого сектора экономики.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Миллиарды в одни руки. Кто получает откаты с тендеров?» — В Восточно-Казахстанской области крупные строительные компании недовольны итогами тендеров. Бизнесмены считают, что местные чиновники намеренно отказывают им в получении тендера, лоббируя интересы отдельных «придворных» фирм. По их словам, основную часть госзаказа в этом году будут выполнять всего две организации – «Востоквзрывпром» и «ДСУ-11». Чтобы найти справедливость, предприниматели даже обратились к Президенту с просьбой отправить в регион правительственную комиссию. Корреспондент решил проанализировать данные из открытого источника – портала госзакупок – и выяснил, на какую сумму эти фирмы выиграли тендеры и кто же на них обогатится.

365 INFO . KZ . «Схема «Вся власть минздраву» не сработала. Что дальше?» — Главный алматинский санврач Жандарбек БЕКШИН снова порекомендовал работодателям перевести на «удаленку» как можно большее количество народу. О новом карантине речи вроде пока нет, но если эпидситуация ухудшится, могут и ввести. Это будут решать дополнительно. Между тем экономист Айдархан КУСАИНОВ считает, что систему принятия решений надо пересмотреть кардинально. В последние полгода был слишком большой перекос в пользу минздрава. Необходимо соблюдать и другие интересы, а особенно больше прислушиваться к мнению общественности.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Глава МВД Казахстана рассказал о преступлении, заставившем его содрогнуться» — Глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ высказался о преступлениях, совершенных родителями в отношении детей. Он вспомнил два случая жесткого обращения, которые недавно произошли в Казахстане. По его словам, каждое утро дежурный МВД докладывает ему об оперативной обстановке по стране, представляет оперативную сводку. «Изучая статистику происшествий и правонарушений за сутки, понимаешь, что за каждой цифрой стоит чья-то оборванная жизнь, чья-то сломленная судьба. Но даже меня, видавшего всякое за время своей профессиональной деятельности, заставило содрогнуться ужасающее преступление, когда в частном доме Уштобе в морозильной камере было обнаружено тело двухлетнего ребенка«, — написал он в Facebook.

TIME . KZ . «Переход на второй круг» — Бывший помощник ответственного секретаря Министерства образования и науки Нурлан КУДЕРОВ, ранее признанный невиновным в хищении 11 миллионов тенге, вновь предстанет перед судом.

«Больное место» — В то время как чиновники от здравоохранения Алматинской области трубят об обеспечении медиков новыми реанимобилями, в селах пациентов в больницы доставляют на такси. Житель села Чокан Алтынбек НУРГОЖАЕВ заготавливает дрова для сельской больницы, хотя он не дровосек, а водитель “скорой помощи”. Его машина рассыпалась несколько месяцев назад и сейчас стоит в центральной районной больнице Кербулакского района на приколе.

«Это вам не шутки» — “Выяснилось, что погибший был сам виноват, что он был нетрезв”. Ровно год понадобился Турсынбеку КАБАТОВУ, чтобы собраться с силами и рассказать, как его внедорожник насмерть сбил человека. Видеообращение к публике, в котором звезда казах­станской эстрады рассказал о произошедшем 13 октября 2019 года ДТП, появилось на его странице в Инстаграме не случайно. За день до этого в сети стала распространяться публикация информагентства Kokshetau Asia, из которой все узнали, что мама погибшего 34-летнего Ерлана ОМАРКУЛОВА написала жалобу в прокуратуру и теперь дело вернули на доследование в департамент полиции Карагандинской области.

LITER . KZ . «На пенсию в 60 лет: почему Правительство Казахстана никогда на это не пойдет» — Резонансный закон, предусматривающий поэтапное (в течение 10 лет) повышение возраста выхода на пенсию для женщин — с 58 до 63 лет, приняли еще в 2013 году, но последнее время в Казахстане снова начали говорить об этом. Депутат Мажилиса Парламента РК Айкын КОНУРОВ заявил, что необходимо снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 60 лет. В первую очередь, для того, чтобы уберечь их от коронавируса, считает мажилисмен.

CARAVAN . KZ . «А был ли министр? Каким образом глава МОН мог «испробовать» вакцину от коронавируса» — Не так давно ленты казахстанских новостных агентств облетела любопытная новость – министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ между делом признался, что, оказывается, он принял отечественную вакцину от коронавируса. Чиновник упоминал, что вакцину он получил уже давно. Так что можно предположить, что в число 44 добровольцев он и не входил. В числе семерых ученых его тоже не было. А значит, прививку он мог получить, допустим, в августе – на этапе доклинических испытаний. Тогда же, когда препарат испытывали на животных. Или третий вариант. Министр, скажем так, слегка приукрасил свою роль в испытаниях вакцины…

TENGRINEWS . KZ . ««Расписались на подоконнике». Как казахстанцы без тоев женятся» — «Расписались в коридоре ЗАГСа, на подоконнике. Даже колец не было, так как ювелирные магазины были закрыты все«, — рассказывает свою свадебную историю Анастасия КОЖЕВНИКОВА. Она и ее супруг официально стали мужем и женой во время первого карантина в Казахстане. По словам девушки, изоляция сильно подкорректировала их планы, кроме одного пункта — стать супругами. Айгерим АБИЛМАЖИТОВА записала истории молодых семейных пар, которые предпочли вместо запретного нынче «пышного тоя» устроить скромную регистрацию у стен ЗАГСа.

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