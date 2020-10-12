Определена дата старта чемпионата Казахстана по хоккею

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Чемпионат Казахстана по хоккею стартует 19 октября, сообщает Qazaqstan Hokei Ligalary.

«Первые матчи чемпионата страны пройдут в шести городах в следующий понедельник — 19 октября. В этот день состоятся встречи «Номад» — «Алтай Торпедо», «Торпедо» — «Снежные Барсы», «Арлан» – «Бейбарыс», «Кулагер» – «Актобе», «Темиртау» – «Сарыарка», «Иртыш» – «Алматы», — говорится в сообщении в понедельник.

Ниже предоставлен календарь на четыре тура. В ближайшие дни на наших ресурсах будет опубликован итоговый календарь чемпионата.

19 октября, Понедельник

1. «NOMAD» — «ALTAI TORPEDO»

2. «TORPEDO» — «SNEJNYE BARSY»

3. «ARLAN» — «BEIBARYS»

4. «QULAGER» — «AQTOBE»

5. «TEMIRTAY» — «SARYARQA»

6. «ERTIS» — «ALMATY»

20 октября, Вторник

7. «NOMAD» — «ALTAI TORPEDO»

8. «TORPEDO» — «SNEJNYE BARSY»

9. «ARLAN» — «BEIBARYS»

10. «QULAGER» — «AQTOBE»

11. «TEMIRTAY» — «SARYARQA»

12. «ERTIS» — «ALMATY»

23 октября, Пятница

13. «GORNAK» — «NOMAD»

14. «TORPEDO» — «ALMATY»

15. «ARLAN» — «AQTOBE»

16. «QULAGER» — «BEIBARYS»

17. «TEMIRTAY» — «ALTAI TORPEDO»

18. «ERTIS» — «SNEJNYE BARSY»

24 октября, Суббота

19. «GORNAK» — «NOMAD»

20. «TORPEDO» — «ALMATY»

21. «ARLAN» — «AQTOBE»

22. «QULAGER» — «BEIBARYS»

23. «TEMIRTAY» — «ALTAI TORPEDO»

24. «ERTIS» — «SNEJNYE BARSY»

27 октября, Вторник

25. «BEIBARYS» — «TORPEDO»

26. «AQTOBE» — «NOMAD»

27. «GORNAK» — «QULAGER»

28 октября, Среда

28. «BEIBARYS» — «TORPEDO»

29. «AQTOBE» — «NOMAD»

30. «GORNAK» — «QULAGER»

31. «SNEJNYE BARSY» — «TEMIRTAY»

32. «ALMATY» — «ARLAN»

33. «ALTAI TORPEDO» — «SARYARQA»

29 октября, Четверг

34. «SNEJNYE BARSY» — «TEMIRTAY»

35. «ALMATY» — «ARLAN»

36. «ALTAI TORPEDO» — «SARYARQA»

31 октября, Суббота

37. «AQTOBE» — «TORPEDO»

38. «BEIBARYS» — «NOMAD»

39. «GORNAK» — «ERTIS»

1 ноября, Воскресенье

40. «AQTOBE» — «TORPEDO»

41. «BEIBARYS» — «NOMAD»

42. «GORNAK» — «ERTIS»

43. «TEMIRTAY» — «QULAGER»

44. «ALMATY» — «SARYARQA»

45. «ALTAI TORPEDO» — «ARLAN»

2 ноября, Понедельник

46. «TEMIRTAY» — «QULAGER»

47. «ALMATY» — «SARYARQA»

48. «ALTAI TORPEDO» — «ARLAN»