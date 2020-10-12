Определена дата старта чемпионата Казахстана по хоккею

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Чемпионат Казахстана по хоккею стартует 19 октября, сообщает Qazaqstan Hokei Ligalary.
«Первые матчи чемпионата страны пройдут в шести городах в следующий понедельник — 19 октября. В этот день состоятся встречи «Номад» — «Алтай Торпедо», «Торпедо» — «Снежные Барсы», «Арлан» – «Бейбарыс», «Кулагер» – «Актобе», «Темиртау» – «Сарыарка», «Иртыш» – «Алматы», — говорится в сообщении в понедельник.
Ниже предоставлен календарь на четыре тура. В ближайшие дни на наших ресурсах будет опубликован итоговый календарь чемпионата.
19 октября, Понедельник
1. «NOMAD» — «ALTAI TORPEDO»
2. «TORPEDO» — «SNEJNYE BARSY»
3. «ARLAN» — «BEIBARYS»
4. «QULAGER» — «AQTOBE»
5. «TEMIRTAY» — «SARYARQA»
6. «ERTIS» — «ALMATY»
20 октября, Вторник
7. «NOMAD» — «ALTAI TORPEDO»
8. «TORPEDO» — «SNEJNYE BARSY»
9. «ARLAN» — «BEIBARYS»
10. «QULAGER» — «AQTOBE»
11. «TEMIRTAY» — «SARYARQA»
12. «ERTIS» — «ALMATY»
23 октября, Пятница
13. «GORNAK» — «NOMAD»
14. «TORPEDO» — «ALMATY»
15. «ARLAN» — «AQTOBE»
16. «QULAGER» — «BEIBARYS»
17. «TEMIRTAY» — «ALTAI TORPEDO»
18. «ERTIS» — «SNEJNYE BARSY»
24 октября, Суббота
19. «GORNAK» — «NOMAD»
20. «TORPEDO» — «ALMATY»
21. «ARLAN» — «AQTOBE»
22. «QULAGER» — «BEIBARYS»
23. «TEMIRTAY» — «ALTAI TORPEDO»
24. «ERTIS» — «SNEJNYE BARSY»
27 октября, Вторник
25. «BEIBARYS» — «TORPEDO»
26. «AQTOBE» — «NOMAD»
27. «GORNAK» — «QULAGER»
28 октября, Среда
28. «BEIBARYS» — «TORPEDO»
29. «AQTOBE» — «NOMAD»
30. «GORNAK» — «QULAGER»
31. «SNEJNYE BARSY» — «TEMIRTAY»
32. «ALMATY» — «ARLAN»
33. «ALTAI TORPEDO» — «SARYARQA»
29 октября, Четверг
34. «SNEJNYE BARSY» — «TEMIRTAY»
35. «ALMATY» — «ARLAN»
36. «ALTAI TORPEDO» — «SARYARQA»
31 октября, Суббота
37. «AQTOBE» — «TORPEDO»
38. «BEIBARYS» — «NOMAD»
39. «GORNAK» — «ERTIS»
1 ноября, Воскресенье
40. «AQTOBE» — «TORPEDO»
41. «BEIBARYS» — «NOMAD»
42. «GORNAK» — «ERTIS»
43. «TEMIRTAY» — «QULAGER»
44. «ALMATY» — «SARYARQA»
45. «ALTAI TORPEDO» — «ARLAN»
2 ноября, Понедельник
46. «TEMIRTAY» — «QULAGER»
47. «ALMATY» — «SARYARQA»
48. «ALTAI TORPEDO» — «ARLAN»