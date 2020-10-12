Атырау. 12 октября. КазТАГ – Карантин усилили в Атырауской области, сообщает корреспондент агентства.

«I. Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области c 00.00 12 октября 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более пяти человек при обязательном соблюдении социальной дистанции.

II.Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 августа 2020 года №64 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» следующие изменения:

1)Подпункт 17 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«сократить время деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 08.00 до 22.00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 м, рассадка за одним столом не более четырех человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

2) Подпункт 13 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«сократить время работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на одного посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 17.00»;

3) Подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«сократить время работы до 22.00 деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей (при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 кв. м на одного посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима), за исключением продовольственных отделов и аптек;

4)Подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции: «приостановить деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров»;

5)Подпункт 28 пункта 4 изложить в следующей редакции: «запретить деятельность прогулочных катеров (речной трамвай)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Атырауской области, измененном в понедельник.