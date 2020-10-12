Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Почти 700 телевизоров за Т68,5 млн планирует купить Верховный суд Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан)»; наименование – телевизор; цена за единицу – Т98 125; количество – 699 штук; плановая сумма – Т68 589 375», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 19 октября в 9.00, а завершится 3 ноября в 9.00.

Согласно технической спецификации, это должны быть телевизоры с LED-дисплеями диагональю не менее 109 см, разрешением 1920*1080 и соотношением сторон не менее 16:9.