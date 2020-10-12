Ничья футбольной сборной РК в матче с фаворитом, планы на сезон фигуристки Элизабет Турсынбаевой, шансы капитана «Астаны» на «Джиро» и очередная победа казахстанского профи-боксера

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: по такой игре и ничья за счастье

Вчера национальная сборная Казахстана провела в Алматы свой третий матч группового турнира Лиги наций УЕФА. Ей противостояла команда Албании, считающаяся главным фаворитом группы.

На снимке: Стас Покатилов и Темирлан Ерланов. (Фото с сайта КФФ)

Поединок завершился нулевой ничьей – 0:0. Наши футболисты и болельщики должны быть рады такому результату (но не игре), поскольку гости смотрелись куда лучше и имели немало возможностей для того, чтобы забить. Вот лишь несколько эпизодов. После подачи углового мяч от ноги прибежавшего на помощь обороне нападающего Абата Аимбетова с такой силой полетел в сторону «девятки» наших ворот, что голкиперу Стасу Покатилову оставалось лишь провожать его взглядом – к счастью, «выручила» перекладина. Очередная атака албанцев привела к тому, что Покатилову пришлось выйти из «рамки» далеко вперед, соперник перебросил мяч через него, но команду спас Темирлан Ерланов, вовремя успевший добежать до линии ворот. В один из моментов несогласованность в действиях защитников и Покатилова вызвала настоящий «пожар» в нашей штрафной – но опять пронесло. Незадолго до конца матча игрок сборной Албании выскочил один на один с Покатиловым – на сей раз Стас сумел среагировать на удар, нанесенный почти в упор.

Казахстанцы же в атаке действовали беззубо, часто теряли мяч, поэтому до реальных угроз воротам гостей дело почти не доходило. Сказывалось отсутствие травмированного Бауыржана Исламхана – главного диспетчера нашей сборной. Не сложился матч для Бахтиера Зайнутдинова, недавно забившего первый свой гол за ЦСКА в российской премьер-лиге. Аимбетов много бегал, но часто без пользы. Тройке центральных хавбеков (Исламбек Куат, Айбол Абикен и Асхат Тагыберген) явно недоставало креатива. Пожалуй, только Гафуржан Суюмбаев создавал определенную остроту на своем левом фланге. Так что ничья по такой игре – хороший исход.

Разошлись миром и соперники этих команд по 4-й группе лиги «С» – литовцы и белорусы, забившие друг другу по два мяча (2:2). А значит, все четыре сборные по-прежнему имеют одинаковое количество очков – по 4. Послезавтра, 14 октября, состоятся матчи: Беларусь – Казахстан, Литва – Албания.

Футбол: молодежная сборная оконфузилась

Перед домашним матчем со сверстниками из Северной Македонии футболисты молодежной сборной Казахстана сохраняли неплохие шансы на то, чтобы занять второе место в 6-й группе отборочного турнира к чемпионату Европы (пять лучших команд из девяти, ставших вторыми в своих группах, попадут в число 16 участниц финальной стадии континентального первенства). К тому же именно македонцы с израильтянами являлись их главными соперниками в борьбе за эту позицию. А потом поединок, состоявшийся 8 октября в Алматы, приобретал, по сути, решающее значение.

Первая встреча двух команд, которая прошла год назад в Скопье, завершилась вничью – 1:1. Это обстоятельство, а также гостевая победа казахстанцев в недавнем матче над израильтянами (2:1) вселяли в болельщиков надежды на успех. Однако на сей раз подопечные Алмаса Кулшинбаева разочаровали. В конце первого тайма они пропустили два мяча, а почти сразу после перерыва – третий. И хотя главный бомбардир нашей молодежной сборной Оралхан Омиртаев вскоре «распечатал» ворота соперника, кардинально изменить ход матча ему и его партнерам не удалось. Мало того, гости довели счет до крупного – 1:4.

Это поражение отбросило казахстанскую «молодежку» на 4-ю позицию в группе. Завтра, 13 октября, ей предстоит сыграть с лидерами секстета – испанцами, у которых отобрать очки чрезвычайно сложно. А затем останется всего один матч. Иначе говоря, шансов на то, чтобы занять 2-е место, практически нет.

Турнирное положение: Испания – 19 очков (после 7 матчей), Северная Македония – 13 (7), Израиль – 11 (7), Казахстан – 10 (8), Черногория – 7 (8), Фарерские острова – 3 (7).

Фигурное катание: возвращение после травмы

Уже через десять дней, в начале 20-х чисел октября, будет дан старт турнирам престижной коммерческой серии «Гран-при». Но, как и год назад, они пройдут без участия казахстанской фигуристки, серебряного призера последнего чемпионата мира-2019 (в нынешнем году ЧМ по известным причинам был отменен) 20-летней Элизабет Турсынбаевой. Об этом сообщила она сама.

На снимке: Элизабет Турсынбаева

Если в прошлом сезоне ей помешала серьезная травма спины, вследствие чего она пропустила все официальные старты, включая февральский Чемпионат четырех континентов, то на сей раз причина другая. Из-за угрозы второй волны коронавируса и введенных целым рядом стран карантинных ограничений этапы «Гран-при» пройдут в формате, скорее, открытых чемпионатов стран, которые будут принимать их, нежели международных турниров. Поэтому Элизабет решила сконцентрироваться на подготовке к главным соревнованиям предстоящей зимы – Чемпионату четырех континентов, который состоится в середине февраля в австралийском Сиднее, и к мировому первенству, запланированному на конец марта в столице Швеции. Самое главное – она вылечила больную спину и приступила к полноценным тренировкам.

Велоспорт: фавориты сходят с гонки

Продолжается вторая в нынешнем году супермногодневка «Джиро д,Италия». Гонщики проехали 9 этапов из 21. То есть, впереди еще две недели. Но пелотон уже понес существенные потери.

Напомним, что после первых двух этапов сошли два представителя «Астаны» – колумбиец Мигель Анхел Лопес и россиянин Александр Власов, которым была доверена роль главных помощников датчанина Якоба Фульсанга в борьбе за высокое место в общем зачете. А на третий день гранд-тура в результате падения получил серьезную травму и выбыл из гонки британец Джерэйн Томс из «Ineos», которому многие эксперты прочили победу на нынешнем «Джиро». Спустя еще три дня его примеру последовал соотечественник и фаворит №2 Саймон Йейтс из «Mitchelton-Scott», у которого обнаружили коронавирус.

Таким образом, шансы Фульсанга, несмотря на потерю основных помощников, возросли. Из тех, кому прогнозировали высокие места в общем зачете, остались в строю, помимо капитана «Астаны», голландец Стивен Кроушвейк из «Jumbo-Visma» и итальянец Винченцо Нибали из «Treck-Segafredo». Плюс, возможно, добавится кто-то из «генеральщиков» второго эшелона.

После равнинных и холмистых этапов вчера наконец-то состоялся горный, который должен был проверить фаворитов на прочность. Для Фульсанга он сложился неплохо: лидер казахстанской велогруппы сумел выиграть у Нибали 14, а у Кроушвейка 21 секунду.

Перед второй неделей «Джиро» общий зачет возглавляет португалец Жоао Алмейда из «Deceuninck-Quickstep». Ровно полминуты уступает ему голландец Вилко Келдерман из «Sunseb». 39 секунд – испанец Пельо Бильбао из «Bahrain McLaren», 53 – итальянец Доменик Поццовиво из NTT, 57 – Нибали, 1.01 – Фульсанг, 1.24 – Кроушвейк.

Бокс: глубокий нокаут от Жанибека

27-летний казахстанец Жанибек Алимханулы, выступающий в том же среднем весе (до 72,6 кг), что и Геннадий Головкин, провел свой девятый бой на профессиональном ринге и одержал очередную победу. На сей раз в Лас-Вегасе он уже во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Гастона Кориа. Удар, которым Жанибек закончил этот бой, впечатлил многих телезрителей.

На снимке: Жанибек Алимханулы

В рейтингах четырех наиболее престижных организаций профи-бокса Алимханулы занимает следующие места: WBO – 4-е, WBC – 9-е, IBF – 11-е, WBA – 15-е. А в объединенном рейтинге средневесов по версии BoxRec он идет 23-м. В первую же тройку входят мексиканец Сауль Альварес, наш Геннадий Головкин и американец Джермелл Чарло. На 15-й позиции располагается Канат Ислам, на 26-й – еще один казахстанец Мейирим Нурсултанов.

Хоккей: два матча – два поражения

На минувшей неделе «Барыс» провел два матча регулярного первенства КХЛ и в обоих проиграл с одинаковым счетом 2:3, не набрав ни одного очка.

Сначала он играл в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом», занимающим третье место в Восточной конференции. Главному тренеру казахстанского клуба Юрию Михайлису пришлось перетасовать несколько звеньев, и пока хоккеисты в новых сочетаниях притирались друг к другу, хозяева льда забили два гола. Впрочем, вскоре Роман Старченко реализовал численное большинство. Но ближе к концу второго периода хоккеисты «Автомобилисты» восстановили свое преимущество в две шайбы. Единственное, что удалось гостям в заключительной трети матча, – это сократить разницу в счете после броска Якоба Лилья.

Спустя три дня, в субботу, «Барыс» уже на своем льду принимал череповецкую «Северсталь», середняка Западной конференции. Теперь начало матча сложилось для нашей команды еще хуже – в течение первых двенадцати минут в ее воротах побывали три шайбы. «Размочить» счет удалось лишь в середине второго периода – это сделал Егор Петухов. А спустя менее чем одну минуту Кертис Волк сократил разницу до минимума. Казалось, в игре наступил перелом, тем более что впереди была еще почти половина игрового времени. Однако гости сумели сохранить победный для себя счет.

Теперь «Барысу» предстоит поездка по маршруту Уфа – Москва – Казань. Пока он занимает 11-е, предпоследнее, место в своей конференции, имея 9 очков после такого же количества проведенных матчей. Но у него есть несколько игр в запасе.

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