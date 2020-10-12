Токаев поздравил президента Таджикистана с переизбранием

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост Президента Республики Таджикистан и отметил, что итоги голосования вновь подтвердили высокое доверие и всенародную поддержку его стратегического курса.

В ходе беседы президент Казахстана подчеркнул огромный личный вклад Эмомали Рахмона в развитие отношений крепкой дружбы и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями многогранное казахско-таджикское сотрудничество достигнет новых высот в интересах двух братских народов.

Также сообщается, что собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы по всему спектру двусторонней повестки дня. Для укрепления стратегического партнерства и придания практического импульса казахско-таджикским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона посетить с официальным визитом Казахстан в любое для него удобное время.

Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон на выборах президента Таджикистана получил 90,92% голосов избирателей.